焚城︱眾演員發文談拍攝點滴群起造勢　何啟華終與偶像劉德華同框

香港影壇破天荒災難大片《焚城》今日11月1日盛大獻映！電影由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，集結劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆等強大卡士，攜手拯救危城！《焚城》早前舉行多場優先場反應熱烈，觀眾對影片的評價甚高，對故事的震撼情節和緊湊的災難場面給予高度評價！更有不少影評人對電影喜出望外，超乎預期香港能夠拍攝一齣無論劇情、特技場面均交出水準的災難電影，亦驚喜戲中不同世代演員拼出火花，一眾年青偶像演出亮麗，一眾金像級演員亦再大騷演技實力！

香港首部幅射題材災難片《焚城》由劉德華主演。（《焚城》劇照）

香港首部幅射題材災難片《焚城》由莫文蔚主演。（《焚城》劇照）

香港首部幅射題材災難片《焚城》由王丹妮主演。（《焚城》劇照）

開畫日同步推出的最新預告「末日直視」，再一次為影迷帶來戲中震撼視覺場面。今支預告片延續了此前曝光的逼真災難場景，當中一幕幾棟摩天住宅焚毀倒塌極為震撼，令人引頸期待電影IMAX版本的視覺效果！而預告片亦再度聚焦不同陣營，不同人物面對滅頂之災的真實反應，無數爆破場面、末日來襲的驚悚時刻，以及角色們在絕境中的選擇，令觀眾進一步感受到《焚城》所傳遞災難中的人性衝擊！

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》是一眾香港電影人的心血之作，台前幕後傾盡全力，演員們為這次拍攝投入巨大熱情，落力宣傳誠邀觀眾入場見證佳作。戲中飾演財政司司長政治助理Kelly的Ivana，上畫前一日（31／10）特意於社交平台分享對電影的深刻感受，呼籲影迷入場支持。Ivana寫道：「那天我收到電影邀請，說角色跟我演過的截然不同，是一個挑戰。 看完劇本後，我就豪不猶疑答應了。 絕不是因為我自信能勝任，而是因為這部電影的意義非凡。」

王菀之於戲中飾演財政司司長政治助理Kelly。（《焚城》電影劇照）

Ivana又談及災難片的張力，表示每次進入片場，置身於逼真的場景和高度緊張的氛圍中，讓她進入狀態，內心懷抱著角色的使命感和責任感。Ivana坦言自己拍攝最後一天時，內心百感交集，直至看到完整成品後，才真切感受到影片的震撼與深度，她感慨：「這部電影提醒了我們，第一天也可能是最後一天。從接到邀請的第一天，到自己成為觀眾，這段旅程竟是一場經歷生死的回憶」

王菀之坦言自己拍攝最後一天時，內心百感交集，直至看到完整成品後，才真切感受到影片的震撼與深度。（《焚城》電影劇照）

豪哥也不吝對《焚城》佈景的稱讚，他描述道：「裡面嘅佈景係好細緻，例如有1:1蓄水池、回收場，身處其中自自然然畀佢感染到。」從影多年的豪哥，亦大讚被《焚城》的佈景震懾，讓他覺得身臨其境，彷彿置身於真實的災難場景。他又直指《焚城》為香港電影帶來新嘗試：「電影拍到咁叻，其實我能夠參與，我覺得係好榮幸。」

謝君豪亦大讚《焚城》的電影佈景落足功夫。（《焚城》電影劇照）

感到榮幸參演《焚城》的還有阿Dee，在上畫前一日，他就貼出跟偶像華仔在片場的合照，再發長文感恩自己有份參演，帖文中寫到：「華，夠夢幻嗎？你曾經模仿的這位偶像，今日你同佢喺同一部大製作電影出現，煞科當日特意前來送花祝福你以及其他演員；今日你有份參演一部超過兩億成本嘅香港電影，海報上印有『何啟華』全名你竟然係主演之一。」文中阿Dee勾起自己追求演員夢的過程，希望能夠繼續為香港影壇出一份力，最後他引用電影當中一句對白「只要還有希望，我去！」表明心跡，再次感謝每一位入場支持港產片的觀眾。

阿Dee何啟華終於與偶像劉德華同框。（資料圖片）

阿Dee何啟華終於與偶像劉德華同框。（資料圖片）

戲中同樣隸屬聯和墟消防隊的Fish，亦都在網上貼出開戲前特訓，她淚灑高空的照片，她憶起跟眾人一齊「出生入死」的珍貴時刻，寫到：「如果大學有一門『不自量力』的學科，我大概可以一級榮譽畢業，每次有人嘗試勸退我做某件事都會燃起我的鬥志！」當中一張見到Fish挑戰高空繩索時，緊抱Louise，足見一眾消防員隊友之間感情深厚。

廖子妤在網上貼出開戲前特訓，她淚灑高空的照片。（廖子妤IG圖片）

廖子妤在網上貼出開戲前特訓，她淚灑高空的照片。（廖子妤IG圖片）

廖子妤在網上貼出開戲前特訓，她淚灑高空的照片。（廖子妤IG圖片）

演員們上下一心傾力傾心演出，《焚城》今日正式上映，影迷不容錯過，入場見證香港難得一見鉅製，期待《焚城》開創港產災難電影新篇章！