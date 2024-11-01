焚城︱謝君豪隨身攜帶日本街拍神機　黑白照記錄消防隊友真摯友情

香港首部幅射題材災難片《焚城》，由劉德華、莫文蔚、白宇、謝君豪、王菀之、王丹妮及廖子妤等主演，電影今日（1日）正式上映。在電影中飾演聯和墟消防局隊員「煙鏟」的豪哥，期待新作與跟觀眾見面之餘，今日更於於社交平台發布兩段短片，集結由他親自操刀在片場拍攝的黑白照片。豪哥以他獨特的拍攝視角，真切地記錄下了每位演員與工作人員的瞬間。

謝君豪在《焚城》片場亦有隨身攜帶德國國寶級Leica相機！（《焚城》電影花絮照）

謝君豪在《焚城》片場隨身攜帶德國國寶級Leica相機！（《焚城》電影花絮照）

謝君豪於《焚城》劇照中手持德國國寶級Leica相機在現場拍照，在社交媒體上分享的花絮照，則標註由日本街拍神機GR3拍攝。豪哥又為短片深情旁白，分享對一眾後輩隊友感受，他讚Louise永遠上鏡，充滿魅力；阿Dee則喜歡在鏡頭前「古靈精怪」，為劇組帶來不少歡樂。Jeffrey被豪哥大讚「真係好靚仔」，而阿炳如同反叛的小孩，帶著獨特個性。至於Locker，則笑言他眼神「古惑」，阿Fish則無論何時都保持在角色狀態。

謝君豪同時隨身攜帶日本街拍神機GR3，拍攝以下一系列《焚城》片場花絮照片。（資料圖片）

豪哥的旁白不僅描述了每個演員的性格，更展現出劇組大家庭般的融洽氛圍。豪哥感性地說到：「其實我睇返啲相，記錄咗我呢三個月以嚟嘅生活，雖然自己冇喺相裡面出現，但都係我嘅喜怒哀樂，所以我跟大家分享，亦都同佢哋分享。」

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）

謝君豪鏡頭下各位參演《焚城》的演員。（資料圖片）