焚城︱林家熙阿Dee親臨《香港01》謝票場　王菀之破例到禮賓府拍

香港首部輻射題材災難電影《焚城》，由劉德華、莫文蔚、王菀之（Ivana）、王丹妮、謝君豪、阿Dee何啟華、Locker林家熙等主演。電影創新以輻射洩漏的大型災難為背景，沿於監製江志強先生受《香港01》一篇「有毒海洋垃圾轉運」報道啟發，繼而帶領團隊創作。《香港01》今日（2日）舉行會員專屬放映場，更邀得主演《焚城》的王菀之、何啟華及林家熙現身謝票，吸引大量讀者踴躍換領戲票觀映！

王菀之、阿Dee何啟華及Locker林家熙代表《焚城》劇組特意出席《香港01》會員專屬謝票場。（葉志明 攝）

王菀之、阿Dee何啟華與Locker林家熙代表《焚城》劇組與一眾《香港01》會員觀眾合照！（葉志明 攝）

何啟華與林家熙謝票期間，提到鉅製取材自《香港01》對轉運垃圾問題的報道，阿Dee直言回收場比想像中規模更大、寫實度極高：「戲入面壓成立方嘅汽水罐，我仲以為係實餡，但原來係一個木箱再鋪滿大量汽水罐，非常震撼，從未見過咁誇張嘅實景拍攝。」

Locker亦表示：「其實回收場係由四個實景砌成，大家眼見嘅鋁罐山嗰啲場景，係由青衣、元朗等新界實景結合。」更笑言劇組連假山都搭建出來：「有一日我哋見到一座木板建築，兜過去原來係一座假山！估唔到拍出嚟之後原來咁真！」

阿Dee何啟華與Locker林家熙透露，《焚城》的超逼真寫實場景由四個實景現場組成。（葉志明 攝）

阿Dee何啟華講起拍攝現場，非常投入。（葉志明 攝）

Locker林家熙更表示《焚城》劇組連假山都能夠搭建出來，實來令人難以想象。（葉志明 攝）

《焚城》故事線的另一端，由飾演財政司司長政治助理Kelly的王菀之代表出席謝票，更披露拍攝期間於禮賓府實地取景：「入禮賓府嘅門口，係佢哋特別借畀我哋拍攝，平時基本上冇機會入到去。」至於其他地堡及會議室等場景，則憑美術組用心搭建，極具寫實度。

王菀之代表《焚城》政府高官劇情線的一眾演員到場謝票。（葉志明 攝）

王菀之表示《焚城》破例在禮賓府出入口拍攝，自己若非拍戲亦沒有可能進入禮賓府範圍。（葉志明 攝）