帝國驕雄2︱Paul Mescal每日健身打造爆肌身型　導演大讚劍術精湛

荷里活史詩動作電影《帝國驕雄2》（Gladiator II），由殿堂級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，延續2000年榮獲「最佳電影」及「最佳男主角」等五項奧斯卡大獎的經典作品，並由全新卡士主演，包括影帝丹素華盛頓（Danzel Washington）及新生代型男Paul Mescal，電影將於11月14日起在全球上映！

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal主演列尼史葛執導新作《帝國驕雄2》，飾演男主角Lucius。（《帝國驕雄2》電影劇照）

在《帝國驕雄2》飾演男主角Lucius的型男Paul Mescal，在電影劇照裡以一身角鬥士造型登場，形象比當年羅素高爾（Russell Crowe）飾演的Maximus增更一份粗曠氣質，身型亦明顯更為健碩！據外媒報道，Paul Mescal為了打造角鬥士的身型，接受嚴格的體能訓練，同時節食減磅：「我每日都要去健身室做重量訓練與跑步，更要嚴格遵守控制飲食的餐單。這些訓練令我全心全意投入拍攝，導演列尼史葛非常看重演員的表演才華，所以必須用盡所有方法完全融入角色！」

Paul Mescal每日健身打造爆肌身型，亦藉此完全投入角色之中。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal每日健身打造爆肌身型，亦藉此完全投入角色之中。（《帝國驕雄2》電影劇照）

Paul Mescal每日健身打造爆肌身型，亦藉此完全投入角色之中。（《帝國驕雄2》電影劇照）

《帝國驕雄2》導演列尼史葛，亦對Paul Mescal讚譽有加，盛讚他是一個身手敏捷的演員，而且劍術經過訓練後非常精湛。列尼史葛曾拍攝《帝國驕雄》、《天國驕雄》（Kingdom of Heavens）等史詩式戰爭電影，Paul Mescal能夠主演並獲得導演的表揚，一句簡單的稱讚亦自然別具份量！