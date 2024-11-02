王晶爆周潤發化妝時間極長　上鏡前必經一個步驟確保最佳狀態示人

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，回顧與合作超過40年的香港巨星周潤發之間的合作。王晶作為港產喜劇及商業電影導演，先後與周潤發在電視台及電影領域合作，繼上集提到《賭神》《精裝追女仔》等作品，探討周潤發從影至紅極一時的面貌進化後，王晶不僅大爆與周潤發年輕時合作的百厭往事，更表示周潤發在片場化妝室的秘密！

王晶與女兒王子涵在新一集《王晶笑看江湖》中繼續討論周潤發的往事。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶在節目中再提及1987年到馬來西亞拍攝《精裝追女仔》期間，適逢第二女主角蔣麗萍生日，王晶與周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥與馮粹汎等一眾主演相約晚上為蔣麗萍慶生，但卻在蔣麗萍盛裝現身時大整蠱：「誰知這班壞人個個都穿着浴袍出來，她一開門更一蛋糕擲到她的臉上！」

王晶踢爆周潤發有份扔蛋糕整喊蔣麗萍。（《精裝追女仔》電影劇照）

《精裝追女仔》第二女主角蔣麗萍，在電影拍攝期間生日，卻被一眾巨星整蠱。（《精裝追女仔》電影劇照）

王晶自爆《精裝追女仔》劇組整蠱蔣麗萍的往事。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶表示當時蔣麗萍因為化好妝、吹好頭髮現身，被大家整蠱、扔蛋糕後便大哭一個小時。然而王晶表示，周潤發帶頭領一班香港喜劇巨星善後：「當時有一個奇觀，在馬來西亞的五星級酒店中，一班香港巨星每個人都拿着毛巾在走郎上掃地、清理蛋糕的忌廉。包括周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥等等，不會再有機會發生。」

王晶笑言當年一眾巨星在周潤發帶頭下抹地。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶與周潤發合作多部影視作品，橫跨數十年，竟大爆周潤發在片場化妝間的秘密。王晶表示：「他化妝弄很久的，他有一個近身化妝師阿玲，化妝永遠交由她負責。」王晶更笑言周潤發上鏡前，必須經過一個步驟：「每次化妝前，阿玲都會用一個電震器，幫他去水腫。」好讓發哥永遠都以最佳狀態示人，拍攝好每一部作品。

王晶踢爆周潤發拍戲化妝時間極長。（視覺中國）