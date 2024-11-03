Red One｜七師傅成功打入荷里活？　撞樣劉玉玲獲粉絲狂送禮祝賀

電影《Red One 拯救隊》（Red One）由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、基斯伊雲斯（Christopher Evans）、劉玉玲（Lucy Lui）主演，將傳統的聖誕節傳說重新包裝，香港將於11月7日率先上畫。不過電影未上畫就搞出一個笑話，話說有不少七師傅粉行街時，見到《Red One 拯救隊》的劉玉玲，誤以為是七師傅，仲連隨送禮祝賀師傅打入荷里活，最搞笑是師傅本人，真係不時到旺角荷里活中心附近飲茶，誤以為粉絲在街上撞到自己興奮到要送禮。

電影《Red One 拯救隊》（Red One）由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、基斯伊雲斯（Christopher Evans）、劉玉玲（Lucy Lui）主演。（《Red One 拯救隊》海報）

《香港01》就撞樣一事，致電七師傅詢問，她都覺得成件事非常搞笑，起初還以為網民惡搞自己。「起初有粉絲send張相畀我睇，我不為意覺得只係AI搞出嚟，我就笑下算。隨後多幾個人又send來，又話我新造型幾好睇，我都逐一多謝。不過再隔一陣，愈來愈多人send來，之後仲寄埋禮物畀我，又花又生果籃，話咩華人驕傲，我就愈諗愈唔明。」

海報中的劉玉玲，跟七師傅的確撞晒樣。

事關七師傅的確不時要到旺角荷里活中心附近開會飲茶，當下心諗可能粉絲在附近撞到我，但都只係飲茶，有幾犀利幾增光？「於是我有覆大家唔使客氣，你都可以去，但都一直收到禮物，最厲害是收到婆婆送一枚金幣畀我。」

直至有日電影公司打畀師傅，邀請師傅出席《Red One 拯救隊》首映，理由就係好多人話師傅好似戲中嘅劉玉玲，到呢刻七師傅終於恍然大悟。「我再詳細睇張海報先知發生咩事，我都嚇一跳，可以咁似。套戲都未上畫，我就成最大得益者，收到好多禮物。不過令市民開心下都冇所謂嘅。之前最多人話我笑起上嚟似鞏俐，而家就多個劉玉玲。」

師傅造之前最多人話自己笑起上嚟似鞏俐。

七師傅唔笑，更加似劉玉玲。（《Red One拯救隊》海報）

至於婆婆枚金幣，師傅都想物歸原主︰「我事後都有同婆婆講番，佢誤會咗，但佢仲以為我謙虛唔肯認，到我再三婉拒佢先動搖，但都說要堅持送出，話係唔係我都好啦，都要送，咁最後我都收咗呢份厚禮。」果然電影未上畫，七師傅就成為大贏家，係咪要改個綽號做「Red Seven」呢？

其實電影《Red One 拯救隊》，講到在代號為「紅色一號」的聖誕老人被綁架後，北極安全主管（狄維莊遜 飾）必須與世界上最臭名昭著的賞金獵人（基斯伊雲 飾）攜手合作，試圖找回失蹤的聖誕老人，從而展開一場環球行動以拯救聖誕節。