57歲黃子揚補辦婚宴變「古惑仔聚會」　曾因一腳踏四船被影后狠飛

現年57歲的黃子揚曾參演《逃學威龍》、《98古惑仔之龍爭虎鬥》、《賭俠1999》等經典港產片，專門演反派的他更被封為娛樂圏「十大惡人」之一。2017年黃子揚與細20年的經理人Bobo展開第三段婚姻，昨日（2日）黃子揚補辦婚禮，有份出席婚禮的嘉賓，竟掀起了「古惑仔」回憶殺。

黃子揚在《98古惑仔之龍爭虎鬥》中飾演「何勇」一角而為人熟悉。（電影截圖）

黃子揚因專門演反派而被封為娛樂圏「十大惡人」之一。（電影截圖）

有份出席婚宴的張文慈在IG分享了黃子揚婚宴的短片並留言表示：「昨晚真的好，大家都玩得好開心 ，再一次恭喜黃子揚和BOBO 永遠甜甜蜜蜜。」片中可見，獲邀出席的圈中好友人數眾多，大部份是昔日合作過的演員，當中包括林國斌、吳志雄夫婦、程東、梁綽滿、朱永棠、 王俊棠夫婦、梁小龍、莫少聰、吳毅將、黃一山和尹揚明等。有不少網民都笑言婚宴變成了「古惑仔聚會」，掀起了不少回憶殺。

黃子揚補辦婚宴。（IG片段畫面）

張文慈、尹揚明、吳毅將都有出席婚宴。（IG片段畫面）

還有林國斌及莫少聰。（IG片段畫面）

（IG片段畫面）

黃子揚過往的感情史非常精彩，他曾與多位圈中女星拍拖，而且一其經歷三段婚姻。異性緣甚佳的黃子揚，在1988年與陳加玲相戀，1989年與年長7年的惠英紅拍拖，但3年後雙方反面收場，惠英紅怒揭黃子揚一腳踏四船，據知其中一位女友就是黃子揚的第二任太太Winnie，惠英紅更以「劫財劫色」來形容黃子揚，甚至直言這段戀情是她的人生污點。1998年黃子揚與外籍女友Tina結婚，兩年後離婚收場，之後他與林俊賢前妻Winnie結婚，兩人在2016年離婚。