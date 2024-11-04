寄了一整個春天︱Marf、Sheena著校服現身　帶巨型「底褲」見觀眾

「首部劇情電影計劃」第六屆大專組得獎作品 《寄了一整個春天》（原名《風景線》），將於11月21日香港戲院上映。電影由新晉導演葉鈺瀛自編自導，並由陳果監製，主演包括有首次拍攝電影的Collar成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、加上型男栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等實力演員，幕前陣容令人感覺耳目一新！電影早前獲選為今屆香港亞洲電影節「開幕電影」之一，映後好評不斷！《寄了一整個春天》於昨日舉行了一場業界友好場，更於映後上演了一場鬥快除內褲的遊戲，現場氣氛高漲！

《寄了一整個春天》女主角Marf邱彥筒與Sheena陳書昕一同為新作謝票，更手持巨型「底褲」現身。（資料圖片）

Marf邱彥筒與Sheena陳書昕以校服現身謝票，監製陳果則化身訓導主任。（資料圖片）

昨日《寄了一整個春天》的業界友好場映後有監製陳果、導演葉鈺瀛、編劇施玲玲及兩位女主角Marf和Sheena映後到場分享，兩位女主角更穿上戲中校服現身，監製陳果更化身訓導主任拿著鐵間尺進場，氣氛熱鬧！因為現場都是台前幕後的好友，開始分享前先進行了一個搞笑遊戲，邀請現場六位友好鬥快除底褲！六位不論男女都玩得非常投入，現場笑聲歡呼聲不斷！

Marf邱彥筒與Sheena陳書昕以校服入場為新作《寄了一整個春天》謝票。（資料圖片）

Marf邱彥筒與Sheena陳書昕以校服入場為新作《寄了一整個春天》謝票，監製陳果亦與觀眾對談。（資料圖片）

遊戲過後兩位演員也有分享拍攝感受，被問及有一場兩個要鬧交甚至有點打交的場口，Marf笑言一開始是有難度：「我跟Sheena圍讀時其實還未太熟悉，很怕會打痛對方，排戲時就住就住，但到拍攝那一場時我們已跟戲中的感情一樣，我覺得我們拍完都幾爽。」Sheena笑言去到最後時已成好友了：「之前圍讀排戲時，我們真的很小心； 但我們去到拍攝那一場時已friend咗，所以也出盡力去打對方，真的很痛（笑），其實只拍了一take就OK了！」

Marf邱彥筒與Sheena陳書昕分享拍攝感受，被問及有一場兩個要鬧交甚至有點打交的場口，Marf笑言一開始是有難度。（資料圖片）

Marf邱彥筒與Sheena陳書昕分享拍攝感受，被問及有一場兩個要鬧交甚至有點打交的場口，Marf笑言一開始是有難度。（資料圖片）

這次友好場讓台前幕後邀請了自己的好友率先欣賞電影，映後大家都留下與導演及演員分享感受，導演何爵天表示：「很高興見到這麼多新演員都演得很好。」更提到觀眾要特別留意本片的配樂和主題曲。商台DJ謝茜嘉更表示驚喜：「看完電影好驚喜，賣底褲這橋段只是包裝，其實導演想講口吃、或是有口難言的人，想探討他們的世界是如何。感謝導演這麼有心，為香港人拍了這一套電影。」

《寄了一整個春天》劇組與觀眾一齊玩遊戲。（資料圖片）

小薯茄的程人富和麗英亦於映後對電影讚賞不斷，程人富表示：「Marf做得好好，第一次拍電影就這麼大挑戰，很驚喜。電影的議題也很大膽，但導演處理得很好，這是一套很適合香港觀眾去看的電影。」麗英亦看得很投入：「導演邀請了很多新演員，他們都做得很好，我看得很投入，希望大家多多支持新演員。」兩位更表示戲中有很多意想不到的笑位及場面，叫大家一定要入場支持。

不少圈中導演與演員均大讚《寄了一整個春天》非常好睇。（資料圖片）

不少圈中導演與演員均大讚《寄了一整個春天》非常好睇。（資料圖片）

《寄了一整個春天》由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持、風景線電影製作有限公司製作，並由mm2 Hong Kong全球發行，將於11月21日香港戲院上映。