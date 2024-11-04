爸爸︱劉青雲獲國際觀眾盛讚從影以來最好演出　12月香港正式上映

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節於10月28日至11月6日舉行，由翁子光導演執導的電影《爸爸》在電影節作世界首映並出戰主競賽單元。導演翁子光、監製錢小蕙率領兩位主演谷祖琳、蘇文濤日前專程飛往日本，出席《爸爸》東京國際電影節世界首映。

三料金像影帝劉青雲主演新作《爸爸》日前於「第37屆東京國際電影節」舉行世界首映。（《爸爸》電影劇照）

導演翁子光、監製錢小蕙率領兩位主演谷祖琳、蘇文濤日前專程飛往日本，出席《爸爸》東京國際電影節世界首映。（資料圖片）

由影帝劉青雲、⾕祖琳領銜主演，錢小蕙監製，孫霏聯合監製，延續《踏血尋梅》風格，導演翁子光再度聚焦社會邊緣人，新作《爸爸》將搶先於東京國際電影節作世界首映，並入圍主競賽單元！時隔六年再有港產片出戰東京國際電影節主競賽單元，亦是本屆唯一一部於東京國際電影節中入圍角逐櫻花大獎的港產片。《爸爸》世界首映前夕，導演翁子光親撰長文，感謝東京國際電影節對《爸爸》的肯定及案件中的父親對電影改編的支持。

劉青雲與谷祖琳合作主演《爸爸》。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》世界首映前夕，導演翁子光親撰長文，感謝東京國際電影節對《爸爸》的肯定及案件中的父親對電影改編的支持。（資料圖片）

今天（10月31日），電影《爸爸》在東京國際電影節上舉行了全球首映，並代表香港參加主競賽單元。本就演技超卓的影帝劉青雲，在《爸爸》中的心碎演繹再次令人折服，更上一層樓！連電影節評審亦被驚艷，不得不選入電影節！電影播放結束後，觀眾們在未完場便紛紛起立歡呼，現場氣氛熱烈。主演谷祖琳和蘇文濤更是感動得熱淚盈眶。導演翁子光在發言中提到，怎樣在電影中展現血緣之間這種非筆墨能形容的情感和牽絆，是他經常思考的課題和挑戰。

影帝劉青雲在《爸爸》中的心碎演繹再次令人折服，更上一層樓，連電影節評審亦被驚艷。（《爸爸》電影劇照）

飾演媽媽的谷祖琳表示，對於能夠參與導演翁子光最喜歡的一部作品，她相當感激。谷祖琳直言，「要去預備呢個角色好難，因為要掏空自己。」但導演翁子光和劉青雲的投入令現場氛圍很好，令她在現場更容易進入角色和情緒。首次參與國際電影盛事的蘇文濤毫不怯場，大騷日文向現場打招呼和問好，而現場日本觀眾聽到Dylan的日語亦顯得相當受落，掌聲四起！他回想自己獲選中飾演兒子厚明時相當興奮，「第一次拍電影便飾演如此重要的角色，又能夠與劉青雲先生對戲，我感到相當開心！」。

《爸爸》為蘇文濤首部參演的電影。（資料圖片）

分享結束後，眾多熱情的觀眾在東京街頭排起長長人龍，等待與導演和演員們簽名和合照，並交流自己對這部電影的喜愛，場面既熱鬧又感人。有觀眾形容劉青雲影帝級演技無可挑剔，完美演繹遭逢巨變前後的情緒和心境變化，「可能係劉青雲從影以來最好的演出」，亦有觀眾讚賞蘇文濤作為一個新演員，便能有如此成熟的演技，令人震驚！

《爸爸》放映完畢後，眾多熱情的觀眾在東京街頭排起長長人龍，等待與導演和演員們簽名和合照。（資料圖片）

今屆競賽單元的評審主席由三金重量級影帝梁朝偉擔任，其餘評審團名單包括香港電影殿堂級導演杜琪峯、電影《告白》日本女星橋本愛、憑《夢鹿情緣》在柏林影展拿下最佳電影金熊獎的匈牙利女導演伊迪高安怡迪Ildiko Enyedi及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼Chiara Mastroianni陣容鼎盛。其中梁朝偉主演的新片《Silent Friend》，正是伊迪高安怡迪執導，梁朝偉亦演出過杜琪峯監製的《暗花》。

谷祖琳與蘇文濤代表《爸爸》出席第37屆東京國際電影節。（資料圖片）

《爸爸》劇本啓發自哄動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」。電影《爸爸》中，失去了家人的阮永年（劉青雲 飾）如常回到茶餐廳開店，彷彿那一夜從未將一切吞噬。血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感，縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」。 父與子，這段窒息的關係會否迎來長夜盡頭，成為彼此活着的救贖？