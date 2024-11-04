破．地獄︱衛詩雅試婚紗出動替身　冇時間籌備婚禮：我係佛系新娘

香港殯儀題材電影《破．地獄》今日（4日）舉行劇照展覽，於海港城美術館展出數十幅珍貴劇照，繼續為11月9日正式上映造勢！剛代表劇組出席「第37屆東京國際電影節」的衛詩雅，返港後第一時間與周家怡、梁雍婷出席展覽，站在實體劇照中間，三位對當日拍攝時的歲月點滴，亦感覺非常回味。

《破．地獄》導演陳茂賢攜同女主角衛詩雅、周家怡及梁雍婷，一同出席劇照展覽活動。（葉志明 攝）

衛詩雅、周家怡與梁雍婷於《破．地獄》劇照展覽上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

《破．地獄》劇照展覽現場，擺滿數十張實體版珍貴劇照，代表每一位角色與劇情重要時刻。（葉志明 攝）

《破．地獄》劇照展覽現場，擺滿數十張實體版珍貴劇照，代表每一位角色與劇情重要時刻。（葉志明 攝）

《破．地獄》劇照展覽現場，擺滿數十張實體版珍貴劇照，代表每一位角色與劇情重要時刻。（葉志明 攝）

Michelle衛詩雅、周家怡及Rachel梁雍婷今日於活動上接受傳媒訪問時，三位先後分享近日到優先場謝票時的感想，Rachel表示日前在戲院中遇到一位年長的女觀眾，分享讓她非常感觸：「嗰位婆婆已經滿頭白髮，話呢部電影喚起佢某啲記憶、療癒佢嘅經歷。佢講完之後，原來身後有七個兒孫陪佢一齊睇，佢哋一邊睇都一邊喊，令我覺得佢對某啲事情釋懷。」周家怡亦表示：「有時觀眾喺咁多人面前，願意將自己嘅親身經歷、或者經歷緊嘅嘢分享出嚟，呢件事已經好感動！」

梁雍婷對謝票場一位婆婆的分享份外感動。（葉志明 攝）

周家怡則表示觀眾樂意在全院觀眾面前分享自己的經歷，非常不容易。（葉志明 攝）

剛從東京電影節返港的衛詩雅，表示日本觀眾相當投入：「我初初有少少擔心，佢哋睇唔睇得明我哋破地獄嘅文化？佢哋又明喎，代表呢部戲成為世界各地嘅共通語言，以死亡帶出生命。」更表示日本觀眾在歡笑與感動的劇情中，亦有被觸動：「佢哋喊得比較含蓄啲。而同佢哋對話嘅時候，佢哋冇咁主動分享，多數舉手分享嘅都係移咗民去日本嘅香港人。」

衛詩雅直言從東京電影節見識到，《破．地獄》成為跨語言文化的共同語言。（葉志明 攝）

衛詩雅早前代表《破．地獄》出席「第37屆東京國際電影節」，剛剛返港便繼續出席宣傳。（陳穎思 攝）

衛詩雅即將於明年二月與圈外未婚夫拉埋天窗，然而最近忙於為《破．地獄》宣傳，一直未能抽空籌備：「大鑊㗎！我係完全冇時間搞個婚禮！」更表示連試婚紗都要出動替身：「好彩我係一個佛系新娘，婚紗可以揀相就盡量用相揀，同埋我經理人同我身型差唔多，我會叫佢『妳幫我試啦！』」看來為了宣傳並與觀眾見面，連人生大事也暫時放緩腳步！

衛詩雅忙於為《破．地獄》宣傳及出席影展，未能抽空籌辦婚禮，但笑言自己是一位佛系新娘。（葉志明 攝）