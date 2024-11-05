錄影歹︱23年後經典港版再現　關智斌李施嬅栢天男揭露黑暗秘密

《錄影歹》改編自理查德·林克萊特原著《Tape》， 首播於2001年辛丹斯電影節，演員包括羅伯蕭恩萊納德（Robert Sean Leonard）、奥瑪花曼（Uma Thurman）和伊森霍克（Ethan Hawke）。2024年的港版是由唐畢山執導。此前他的作品有《攻心證室》、《試鏡》。這部心理驚悚片由關智斌（《飛刀又見飛刀》、《戰毒》）、李施嬅（《新聞女王》）和栢天男（《毒舌大狀》）主演，演繹三位因往事而疏離的朋友，他們15年後再逢，把當年的秘密一一揭露。

《錄影歹》由李施嬅、關智斌及栢天男主演。（《錄影歹》電影劇照）

《錄影歹》由李施嬅、關智斌及栢天男主演。（《錄影歹》電影劇照）

《錄影歹》由李施嬅、關智斌及栢天男主演。（《錄影歹》電影劇照）

根據官方劇情介紹，《錄影歹》講述一個高中畢業派對上所發生的事件，多年後迫使這三位舊友面對過去的真相。故事深入探討權力、操控、真理和人性的本質。影片將原作作出全新的演繹，將故事從美國移到科技發達的香港，帶出#MeToo社會運動的關注。

《錄影歹》講述一個高中畢業派對上所發生的事件，多年後迫使這三位舊友面對過去的真相。

其他演員包括陳紫萱（《釀魂》）、楊天宇（《裡應外合》），以及 2022 年香港電影金像獎得主馮皓揚（《媽媽的神奇小子》），他們分別飾演主角的年輕版。該片已於多個影展亮相，包括休斯敦亞裔美國太平洋島民電影節 (HAAPIFEST)、巴塞羅拿亞洲電影節等等。

唐畢山談及此項目時表示：「將《錄影歹》移到香港這個地方，讓我們探索亞洲電影較少接觸的文化差異和不同層面的見解。原作 23 年前的話題發生在現今的社會中會產生更深刻的共鳴。我期待與各界觀眾分享這個重新構思的香港版本，進一步連繫中西文化並支持香港電影。」

《錄影歹》講述一個高中畢業派對上所發生的事件，多年後迫使這三位舊友面對過去的真相。（《錄影歹》電影劇照）

即將推出由科曼多明戈主演的 Netflix 電視劇《The Madness》的創作人、重製版聯合編劇兼執行監製史蒂芬貝爾伯補充：「我為唐畢山導演及其團隊所做的一切感到無比自豪，他們為了把這作品帶給亞洲觀眾不斷努力，這正是我作為藝術工作者一直追求的合作模式，我非常幸運能有這個細膩而正面的經驗。」中國地區的發行權已由北京思達數字科技有限公司獲得，國際銷售則由 EST N8 負責。香港地區將於 11 月 16 日開始預映。