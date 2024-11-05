破‧地獄｜許冠文被老婆點醒再接戲　死後想海葬︰食咗咁多年魚……

闊別好一段日子的《爆谷一周》，上周播出全新的第三季，而打頭陣的就有電影《破‧地獄》的演員許冠文、黃子華及導演陳茂賢做嘉賓。訪問中，陳茂賢表示原先個故事比較悲涼，充滿負能量，最後被黃子華一句說話點醒，更成為許冠文口中的全新模式的喜劇。而年屆82的許冠文，更早已想到自己的身後事，非常豁達。



全新一季的《爆谷一周》，打頭陣的嘉賓有電影《破‧地獄》的演員許冠文、黃子華及導演陳茂賢。（ViuTV提供）

劇本初版太負能量

提到起初的劇本充滿負能量，導演陳茂賢憶述當時子華的一個反對理由︰「他說現在社會氣氛這麼差，我們身為電影工作者要有社會責任，觀眾看完接收了電影中絕望的價值觀後，萬一影響到他們做出不理智的行為，我們責任太大，擔當不起。」

兩代笑匠聚首一片，卻拍出一部會令人痛哭全場的一電影。（《破‧地獄》劇照）

許冠文早前跟同《破‧地獄》團隊，去到日本出席《東京國際電影節》。（許冠文facebook）

結果劇本去到許冠文手上前，已改頭換面，成為許冠文現在口中的嶄新喜劇。「一齣電影只要令人看完覺得世界更美好、更快樂，這就是喜劇。」他續說以後為引人笑而硬堆砌笑料的模式已過時。「以前喜歡看頻率，1分鐘1個笑話，《雙星報喜》就是這樣，但今天已行不通，因為現在連街市賣菜的人也懂拍這些，抖音、小紅書拍得比你更快。」所以能夠有部電影讓你看畢大喊一場，喊後又覺得舒服，釋懷了，就是未來喜劇的方向。

當年許冠文許冠傑在電視的搞笑節目《雙星報喜》大受歡迎，鄒文懷靈機一觸，建議許冠文離開邵氏，並連同許冠傑、許冠英兄弟班合作，拍下首部許氏兄弟作品《鬼馬雙星》（1974）（《鬼馬雙星》劇照）

每次細佬許冠傑開演唱會，許冠文都必定出席做嘉賓。（許冠文facebook）

唔要以前個許冠文

提到今次是第三次被導演要求「唔要以前嘅影子」，第一部是台灣電影《一路順風》，隨後是翁子光執導，讓他奪得金像獎最佳男主角的《風再起時》，到第三次就是《破‧地獄》。「初初唔知點解，個個導演都係咁……《風再起時》有場戲成10分鐘，要我一個人講晒英文對白，導演話最緊要你唔好搞笑，少少昔日影子都唔要，抹走！」後來自己想通了，這代表以前自己那一套演戲方法，在今時今日已經行不通。

《破‧地獄》是許冠文第三次，被導演要求「唔要以前嘅影子」。（ViuTV提供）

許冠文曾堅持若再出山演戲，必然是自編自導自演的新式喜劇，但直至演過《破‧地獄》，才明白以前身兼多職，根本忘記了設計角色這工作。現在只做演員，可以有時間和專心設計自己角色，例如今次飾演一個非常執著的喃嘸佬，便跟自己爸爸性格同樣執著，所以便將爸爸和喃嘸佬融合成為一個人，再進入這個人的世界。雖然要抹走，但兩位笑匠走在一起，就是會心癢癢，二人承認拍攝初期，看到多個場口可以發揮更多笑點，想說服導演加料。

《風再起時》的許冠文，飾演廉政公署專員，追查四大探長貪污案。（《風再起時》劇照）

至於有誰可以說服許冠文，放棄不再自編自導自演，安心去只當一位演員呢？呢位就是他的太太︰「初初諗住度唔到一個劇本自己執導，就唔會再去演，因為對我嚟講，淨係做演員唔係咁好玩，要自己度晒成件事出嚟，影響整個世界，令世界更美好，咁先好玩。後來老婆話有機會演戲都好呀，否則你都就嚟埋單。咁咪去玩下！」

許冠文黃子華，戲中正是一文一武的組合。（《破‧地獄》劇照）

許冠文死後想海葬

電影探討生死，子華對死亡是存在驚與唔驚之間︰「如果要去醫院攞報告都會驚一驚，心會離一離，但如果好似而家咁，飲多杯酒都得。」而拍完《破‧地獄》後，都讓他每朝起來，想想怎樣感恩和享受這個世界。

反觀許冠文就坦言愈老愈驚死︰「驚嘅原因，係而家先睇通生命係咩嚟，原來咁好玩。科學進步到咁，可能整整下可以去火星飲茶咁好玩，更加唔捨得，唔想死。」雖然自言驚死，但許冠文亦豁達而對身反事。「諗好晒一定要海葬，將骨灰撒喺我成日釣魚、潛水嘅地方，咁多年食咗咁多魚，他日點都要……」這方法更想到可方便後人拜祭︰「到時你想拜我，去任何沙灘就可以，使乜霸嗰啲位，唔使搞嗰啲嘢！」說得興趣又大條道理，但最後好大機會不成事。「老婆唔贊成！」許冠文說。