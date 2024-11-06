文雋大讚《焚城》好睇證劉德華做錯一個決定　「係時候放下身段」

由劉德華主演的全新電影《焚城》，上星期剛上畫，短短3日就大收1000萬，成績不俗。資深電影人文雋都有前往欣賞，並在其頻道《文雋講呢啲講嗰啲》拍片稱讚，讚他今次飾演前財政官員，後當上環保及輻射專家恰如其分。不過文雋隨即以此引證，劉德華近年一個決定一直做錯了，令他的作品在香港不再是賣座保證，於是以朋友在片中作出忠告，希望及早修正。



劉德華主演新作《焚城》本地票房三日內破1000萬元大關！（《焚城》電影劇照）

為何被香港觀眾遠離？

在片中，文雋先讚電影《焚城》好看，亦看到演技出色的劉德華，有一份壓場感。隨後就將話題帶到近年香港觀眾對劉德華的反應︰「點解劉德華的電影近年被香港觀眾遠離呢？」文雋力數劉德華在香港紅足30年，陪伴很多觀眾成長，更指出不少電影一講戲名就立即想起劉德華的經典角色，例如《天若有情》的華Dee。「劉德華當年食正大熱的江湖片，女觀眾喜歡他靚仔有型，男觀眾喜歡代入自己就係劉德華。」

文雋大讚《焚城》睇睇，從而引證近年劉德華在電影決策上，一個錯誤決定。（《文雋講呢啲講嗰啲》影片截圖）

劉德華最殺死人的年代。（《天若有情》劇照）

不過文雋指這都已經是30年前的事，不得不承認對現時廿、三十歲的觀眾而言︰「都覺得佢係阿伯啦，雖然仍演好fit嘅角色！」在此，文雋入正題，提議劉德華是時候省視一下自己的電影生涯。「我跟他是認識的，都是圈中人，所以希望給予一點忠告。我覺得華仔近十年八年，所有人搵你拍戲都一定要做監製，係咪你所有做監製的都決定正確呢？因為你做監製就以你做中心，以你自己的角度去諗這個角色這部戲，但過往你好出色的演出，都是由其他好有才華的導演及編劇，提供一些好出色的角色給你。」

劉德華在戲中飾演前財政官員，後當上環保及輻射專家，跟一眾高官舌劍唇槍。(《焚城》劇照)

指杜琪峯當年不想拍劉德華

文雋明白劉德華要求做監製，絕不是想賺多份監製費，而是想要最終剪接權，希望有好多話語權。文雋覺得這個決定有利有弊，又引述頻道的另一拍檔，影評人舒琪指，原來當日大導演杜琪峯一直不想拍劉德華，直至老闆向華強的電影公司中國星簽下劉德華，杜琪峯只好接order開拍。

華仔在《暗戰》由頭帶到落尾，仲扮埋女人，結果奪下首座金像最佳男主角。（《暗戰》劇照）

而據知當時杜琪峯就跟劉德華說︰「你要我聽晒你講當然可以，定係你聽我講？」結果劉德華選擇聽杜琪峯講，最終就憑《暗戰》同《大隻佬》摘下兩屆金像影帝。「所以劉德華係咪又係時候放下身段，放開自己演一啲啱自己嘅角色，那怕是老一點。好似同你同等級的演員梁朝偉，從來都冇諗過做監製，或者後起的劉青雲、郭富城，遇好角色就去拍，變相自己的演藝生涯選擇多啲。」

文雋指同等級的演員梁朝偉，從來都冇諗過做監製，都是遇好角色就去拍。（《金手指》劇照）

文雋更留意到，近3年自劉德華擔任埋監製後，髮型都冇變過，「依舊令立立官仔骨骨，失去以前百變的形象，剃光頭扮肥佬都肯。」最後文雋更提到時下有很多優秀的新導演，即管嘗試放下身段，將自己交給他們，可能在63歲之齡，可以再翻新天。不過事實上，電影《焚城》劉德華都有擔任監製一職，反過來說明今次成功，華仔都有功勞，他亦非一意孤行，不接受別人意見。

文雋指近3年，劉德華在戲中的髮型都沒多變。(《紅毯先生》微博圖片）

《潛行》中的髮型。（《潛行》劇照）