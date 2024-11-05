影帝吳慷仁打破慣例不出席金馬獎　內地網民不賣帳：規矩也不尊重

華語影壇年度盛事「第61屆金馬獎」將於11月23日在台北隆重舉行，金馬獎日前公布本屆頒獎嘉賓的華麗陣容，包括日本影帝阿部寬、影帝張震、奧斯卡最佳男配角得主關繼威、名導李安、影后張艾嘉、影后吳君如、林嘉欣、太保及袁澧林等，其中亦包括上屆榮獲影后的13歲女演員林品彤。然而，上屆憑《富都青年》於金馬獎榮封影帝的吳慷仁，未有出現在金馬獎頒獎嘉賓名單上，確認不會出席本屆金馬獎。

吳慷仁確認不會出席「第61屆金馬獎」頒獎典禮。（陳順禎 攝）

據指，金馬獎以往慣例，上屆影帝影后將出席頒發本屆同一獎項，而金馬執委會證實，吳慷仁因為有工作趕拍中，無法出席盛會。上月吳慷仁前赴內地發展， 在十一國慶表態被指含糊，被網民群起圍攻，事件近日漸漸平息。但吳慷仁未會出席在金馬獎頒獎典禮，卻再被內地網民批評有欠尊重。

吳慷仁於上屆金馬獎憑《富都青年》首次榮封金馬影帝！（金馬獎直播截圖）

據內媒報道，吳慷仁不願參加金馬獎，被認為希望挽回人氣，但網民卻似乎不賣帳，有內地網民認為吳慷仁的事業與成就起於台灣，但為了爭取內地市場，連金馬獎的規矩也不遵重，對金馬獎一方並不尊重。內地網民更認為，吳慷仁此舉會摧毀返回台灣發展的後路，但內地觀眾對他的作品反應未明、已先對他的立場存有意見，最終兩面不討好。