魔海奇緣2｜張繼聰父女兵上陣配音　唔使爸爸教路︰屋企唔講公事

迪士尼《魔海奇緣》即將迎來第二集，被大海選中的慕安娜再次夥拍半人半神茂宜，向更遙遠的神秘危險水域進發，展開更驚險刺激的海洋奇幻歷險！本地配音版亦為全新航程注入新意，請來首度為動畫配音的人氣組合Lolly Talk成員Sinnie為慕安娜發聲，兼唱電影內多首歌曲，與再次聲演茂宜的張繼聰拍檔，新鮮感十足。而更大驚喜是張繼聰父女兵首次上陣，帶埋寶貝女一齊配音，Kakaball可愛聲演慕安娜妹妹茜美雅。

本地配音版有再次聲演茂宜的張繼聰夥拍女兒父女兵上陣，另加入人氣組合Lolly Talk成員Sinnie為慕安娜發聲。（電影公司提供）

張繼聰再次聲演茂宜配音。（《魔海奇緣2》劇照）

乖女首度童「聲」登場，爸爸張繼聰直言配音前兩父女在家有一起重看《魔海奇緣》第一集，但沒有特別指點Kakaball，更笑稱:「我哋喺屋企唔講公事㗎！」阿聰指出小朋友配音方法與大人不同，不可能要求他們睇住畫面配音，全靠導演示範，讓Kakaball模仿語氣和節奏，再經剪接師處理，完成後見到畫面與女兒聲音完美融合，阿聰大讚乖女表現出色，Kakaball亦配得好開心，兩父女一起經歷了一次夢幻的配音旅程。

阿聰指出小朋友配音方法與大人不同，全靠導演示範，讓Kakaball模仿語氣和節。（電影公司提供）

首度為動畫配音的Sinnie，覺得要即場睇片配音夾咀形有一定難度，但成功投入慕安娜領航員的角色後又有很大滿足感。自言膽小驚青的Sinnie，特別欣賞慕安娜的勇氣和樂觀，敢於探險和面對挑戰，「今次配音幫我叉了電！最開心是獻唱多首電影內的歌曲，包括：主題曲《航行他方》（Beyond），這首慕安娜在大海迷失時為自己打氣、充滿希望和正能量的歌，令我知道失意時可以透過唱歌給予自己力量！」有別於Lolly Talk的歌曲，Sinnie覺得這首主題曲更加放大了內心的感覺，唱出了自己的心聲。

首度為動畫配音的Sinnie，成功投入慕安娜領航員的角色後又有很大滿足感。（電影公司提供）

Sinnie及Kakaball閒時都喜歡跳舞，Kakaball更經常在公眾表演，兩位首次碰面，即場來個battle，化身慕安娜及妹妹茜美雅大跳土風舞，在跳舞中途張繼聰技癢，突然亂入搞氣氛，十分搞笑。

《魔海奇緣2》鐵定今年12月於香港再度啟航！在上次故事3年後，慕安娜和茂宜聯同一班意想不到的海員，再闖神秘危險水域，展開一段前所未有、更大規模、更驚險刺激的海洋大冒險 。今次繼續有大隻佬 The Rock 狄維莊遜 (Dwayne Johnson)入型入格為茂宜發聲。同時延續上次的音樂伴航，請來一眾格林美獎的得獎及提名人氣音樂人，為電影創作全新音樂，有望再一次造就一首又一首的迪士尼金曲！