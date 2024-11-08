得寵先生｜鄭丹瑞安排真女兒演「阿姐」　即場加對白暗示想抱孫

電影《得寵先生》昨晚（7/11）在《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映，主演的鄭丹瑞、盧慧敏（Amy Lo）、馮允謙（Jay Fung）、AnsonBean，以及戲中女兒廖子妤都有出席。而旦哥的真實女兒鄭瑤（Zaneta），都有在戲中客串一幕，旦哥更趁機在戲中講中心底話。

《得寵先生》首映禮上，鄭丹瑞與戲中女兒廖子妤，以子及真正的女兒鄭瑤（Zaneta）一同出席。（梁碧玲 攝）

首映禮上，旦哥在真囡囡和戲中囡囡陪同下一齊做訪問，講到自己女兒在戲中客串，原來是旦哥的意思。鄭丹瑞︰「我同呢個哎呀女（廖子妤）在戲中就面阻阻，但戲中佢有個女，即係我個孫就會喺台上表演彈琴，當時因為我同呢個女嗌交，所以入到演奏廳專登唔同佢坐，就隨便同呢個『阿姐』坐，而我個女就飾演呢個『阿姐』。」

首映禮期間，旦哥女兒不時在拍低爸爸在台上的表現。（許育民 攝）

囡囡全程在記錄。（梁碧玲 攝）

而旦哥更在此時加一場戲︰「我望住個真女，然後指住台上個假孫女講︰『我個孫女呀！』其實係要提醒佢係時候，呢個係好有趣的交流。」由於電影於兩年前拍攝，當時Zaneta未結婚，不為意這句對白，但今日聽番就知有壓力︰「當時冇壓力，覺得係個笑話，但呢個時候想起，以及剛剛結婚，可能有少少……」旦哥︰「當時佢話想養隻貓學織冷衫就算，我都係鼓勵下佢，激勵佢！」

廖子妤好欣賞旦哥樂於向年輕人學習的精神。（梁碧玲 攝）

見到這對相處如朋友的父女，廖子妤都感到非常羨慕︰「佢哋好似朋友關係，我好羨慕，乜都講得。」旦哥還分享囡囡16歲時，將自己的首本名曲《那夜我替女兒"R"背脊》改做《今夜我的女兒露背脊》的笑話。「16歲嘛，吊帶背心去蘭桂坊嘛！」Zaneta撒嬌反駁︰「我好少露呀！」旦哥︰「而家冇事，我而家等女婿去管。」

今日回想爸爸戲中的對白，終於明白其深層意義。（梁碧玲 攝）

能夠同旦哥合作，廖子妤都感到獲益良多︰「旦哥同我講，喺自己50歲之後，便好喜歡跟年輕人合作。要知道佢過往的人生咁成功，年少成名，累積到的經驗會令自己完全相信自己嗰套，但能夠推翻自己再跟年輕人學習是不容易，我都要學習這份精神。」