獨家｜伍允龍曾被封「奀星」　前輩一句「做個大星俾人睇」獲激勵

憑《九龍城寨之圍城》成功突圍的香港動作影星伍允龍，日前（8/11）獲邀去到香港中文大學崇基學院出席週會分享，主題為《 我的路：藝術＞教育＞武術＞電影動作指導＞武打演員》，與過千同學在崇基禮拜堂中分享自己的經歷和信念。分享會中，伍允龍提到自己的星途發展比較慢，亦不時見到有人以「奀星」去稱呼自己，但樂觀的他仍積極面對︰「好彩都有個星字！」而一位前輩的一番說話，更讓他認定自己要保持初心，做出好成績，最終獲得認同。



伍允龍獲邀去到香港中文大學崇基學院出席週會分享，主題為《 我的路：藝術＞教育＞武術＞電影動作指導＞武打演員》。（受訪者提供）

全場有近千位師生到來參與。（受訪者提供）

由低做起爭取機會

主持提及當年伍允龍回流香港時，並不是直接做演員，而是率先加入到幕後班底，可謂由低做起，會否感到失望？有種未知等到何時才有機會的感覺？伍允龍坦言當然會！「試過在演員路上感到有壓力和失望的時候，但每個階段或位置都有相應的問題需要去應付，既可成為人生的經驗，亦使人愈趨成熟。箇中當然會有心急的時候，而且沒有一個時間表講明甚麼時候可以到達某個位置，做演員要不停讓別人認識自己，由他們判斷你的價值，決定放你到不同的項目當中，表現得好就會有機會，但從來都是不能預測和估計的。」

提到入行近廿年，仍沒甚麼知名度，伍允龍坦言有步入迷茫期。（受訪者提供）

伍允龍飾演的王九，成功讓自己星途發光發亮。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

「奀星」都有個星字

伍允龍續指自己的演員成長之路較為慢，但從未有放棄，提到入行廿多年，觀眾真正認識自己應由2016年電視劇《城寨英雄》開始，但事實上，自己較早前已拍過不少電影，當時是會感到迷茫。而偶然見報又會被冠上「奀星」一詞，其他人可能會耿耿於懷，但伍允龍就懂得自我調節，一笑置之。「好彩都有個星字！但的確曾感到失落，因為自己都付出不少的努力，經常要跳樓又要俾車撞。」

伍允龍在《城寨英雄》中打得又睇得，繼而獲觀眾開始認識。（Instagram）

伍允龍見到學生返學的歡樂，非常羨慕那份純粹。（受訪者提供）

分享會後，伍允龍到處瀏覽。（受訪者提供）

對此，伍允龍非常感謝身邊出現了不少貴人以好兄弟，當年首次擔正做男主角拍《惡戰》，老闆王晶更特意邀請八爺袁和平擔任動作指導，拍攝期間都有跟王晶分享心路歷程，對方反指：「有咩好唔開心？別人寫你係奀星，咁你咪做個大星俾人睇。」 獲得鼓勵後，伍允龍頓時改變了心態，並一直保持正面的態度繼續自己的道路。

伍允龍獲晶哥賞識，在電影《惡戰》首當男主角，於結局曬結實八塊腹肌，鋼條身型非常健碩！（《惡戰》電影劇照）

收工即返屋企︰出去飲酒好貴

主持再問到在五光十色的娛樂圈中，如何能夠保持自己的初心，伍允龍搞笑回應：「的確這個圈子五光十色，同時都有很多正常的圈子，你有自己的價值觀同方向，自己去作出選擇。我每日開工最期待就係收工返屋企打PS5，因為出去飲酒好貴，所以我寧願返屋企打機。加上我的目標是做個成功的製作人、動作導演、動作演員，無時間俾我去做其他事。」

會後伍允龍更遊訪中大校園多處勝地，重拾大學生時期的感覺，並逐一與同學們自拍留念。（受訪者提供）

伍允龍事後接受《香港01》訪問，對於可以重返築校，他表示心情興奮︰「其實畢業後好少有機會可以去到校園，早前都有去過不同大學作分享，今日首次去到中大分享和參觀非常開心，期間見到大學生拎住筆記、iPad、孭書包上堂或返宿舍的樣子都令我好懷念讀大學的時光，覺得好開心同純粹。最後更同同事和大學工作人員去到中大名勝『天人合一』和『未圓湖』參觀兼打卡。」

伍允龍去到「天人合一」拍照留念。（受訪者提供）