上海之夜｜4K修復版首映　眾好友到場同賀電影工作室成立40週年

徐克施南生電影工作室成立40週年，經典電影《上海之夜》於當代視覺文化博物館M+ 隆重舉行香港首映。首映儀式於2024年11月8日盛大舉行，徐克導演、施南生監製率領電影主創團隊張艾嘉、鍾鎮濤及葉倩文出席。首映吸引了眾多知名導演及演員親臨到場，包括許鞍華、張婉婷、許誠毅、林子祥、岑建勳、泰迪羅賓、俞琤、元彬等等。現場氣氛熱烈，彷彿時光倒流，讓人重溫那個充滿懷舊情懷的年代。觀眾反應熱烈，現場掌聲此起彼落，令人感受到這部經典作品的持久魅力。

首映晚上，嘉賓陣容星光熠熠。(大會提供)

昨晚的盛大首映典禮星光熠熠，眾多知名導演與演員雲集於M+博物館。主角張艾嘉甫出場就成為全場焦點，現場觀眾熱烈鼓掌，隨後她開始與大家互動，詢問是否有人看過《上海之夜》，現場反應熱烈，讓她不禁展露燦爛的笑容。隨後，張艾嘉與其他嘉賓先後分享拍攝這部電影的珍貴回憶。張艾嘉感觸地談及：「這部電影對我來說意義非凡，我很高興能夠再次與大家分享這段美好的故事。」鍾鎮濤及葉倩文也紛紛回憶起拍攝過程中的點滴，表示十分高興能夠見證4K修復版在港首映，更分享對這部經典作品的深厚情感，現場氣氛愈加溫馨。

昨晚多位好友都到來祝賀，左起文念中、徐克、張艾嘉及許鞍華。(大會提供)

徐克表示，《上海之夜2024（4K修復版）》的修復過程進行了多項修改，不僅讓鍾鎮濤學了上海話重新配音，也把一些新的想法放入，他覺得過程很過癮，也希望觀眾看過癮。此片曾由女主角張艾嘉陪同在坎城做特別首映，後續也會在各地有放映活動。

鍾鎮濤與杜德偉，一齊躋出趣怪表情。(大會提供)

在《上海之夜》發行40周年之際，電影工作室隆重推出這部經典作品的4K修復版，並由導演徐克親自監督，讓人期待。經過全面的4K修復，影片不僅畫面更加細緻，還進行了全新的調色，讓《上海之夜》這部經典作品在新的時代中再次煥發光彩。

電影工作成立40年，施南生有感時光飛逝︰「成立工作室，好像昨天的事。」（梁碧玲 攝）

在致詞時，施南生有感時光飛逝，憶說成立工作室猶如昨天的事：「成立工作室，好像昨天的事，現在好像為她開一場四十歲生日的慶祝，實在有點感觸。」同時她也勉勵各位要堅持自己的理想、夢想，並勇於付諸行動。徐克導演則表示，希望電影越來越好，他也會繼續為年輕一代的電影人付出。及後，他詳細介紹修復過程中的各項細節，包括全新的調色和鍾鎮濤學了上海話重新配音，也把一些新的想法放入，他覺得過程很過癮，也希望觀眾看得過癮。早前發布的修復版預告片展現出全新的視覺效果，讓人對這部經典作品的回歸更加期待！

在《上海之夜》發行40周年之際，電影工作室隆重推出這部經典作品的4K修復版。（《上海之夜》劇照）

張艾嘉親臨康城影展《上海之夜》放映。（電影公司提供）

該片在早前康城國際電影節的「康城經典」單元首映，觀眾反應非常熱烈，片尾更是掌聲雷動！《上海之夜》於1984年拍攝，是徐克及施南生創辦的電影工作室的開業之作，由徐克擔任本片導演及監製，施南生監製，張艾嘉、鍾鎮濤及葉蒨文主演，配樂由已故著名音樂人黃霑操刀。該片講述一位夜總會小丑出身的作曲家與歌女在戰火中苦甜交織的愛情故事，背景設定在20世紀40年代的戰時上海。當年影片在香港上映後取得1163萬港元的票房佳績，並入圍翌年香港電影金像獎9項提名，包括最佳電影和最佳導演，票房和口碑雙收。