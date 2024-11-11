D23︱新美國隊長預告大戰紅巨人　《阿凡達3》槪念設計首度曝光

一連三天在聖保羅 「Transamérica Expo Center」舉行的粉絲盛會「D23 Brazil – A Disney Experience」，順利進入第二天，最矚目是率先公開《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America： Brave New World）及《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）的精彩新預告， Marvel Studios 總監 奇雲費治（Kevin Feige） 亦現身公佈 MCU 影視作品新動向，令在場過萬粉絲興奮度爆燈。

新任美國隊長於D23博覽現身！（電影公司提供）

Marvel總監奇雲費治（中）攜同新任美國隊長於D23博覽現身！（電影公司提供）

安東尼麥奇宣傳《美國隊長：勇敢新世界》

Marvel Studios於明年香港 2 月 12 日（三）上映的勁爆動作鉅製《美國隊長：勇敢新世界》是主角安東尼麥奇 (Anthony Mackie)首次在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）接任美國隊長後，正式大銀幕亮相！安東尼現身第二天的 D23 Brazil 大舞台與粉絲見面，分享影片片段和全新預告片。從預告片所見，今集亦承襲《美國隊長》系列電影熱血回歸，全新戰鬥造型結合「飛隼」與「美國隊長」的新美國隊長安東尼麥奇 （Anthony Mackie）與「勞士總統」/ Red Hulk夏里遜福 (Harrison Ford)，被捲入邪惡陰謀的全球危機，連場激戰一觸即發！今次預告片更見到新任美國隊長與紅色巨人 Red Hulk 有激烈對打場面，令 D23 Brazil 現場觀眾尖叫。

安東尼麥奇首次在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）接任美國隊長後，正式大銀幕亮相！（電影公司提供）

《美國隊長4：勇敢新世界》首張海報曝光，驚喜出現新．美國隊長大戰紅巨人！（電影公司提供）

大衛哈伯為《雷霆特攻隊*》登台

明年 4 月 30 日（三）於香港的上映的另一 MCU 新作《雷霆特攻隊*》也成 D23 Brazil 第二天另一矚目焦點。片中飾演 Red Guardian 的大衛哈伯 （David Harbour）上台分享了對這部電影的特別看法，影片是 MCU 中一群格格不入的邊緣強者，組成非一般戰友迎戰惡勢力。從 D23 Brazil 率先播出的最新預告所見，影片動作場面精彩刺激，飾演黑寡婦接班人葉蓮娜的上位女星科倫絲佩芝（Florence Pugh），在片中狀態大勇，型爆每個鏡頭。至於施巴斯坦史丹 （Sebastian Stan） 飾演的寒冬戰士亦份外突出又搶鏡，成為全片焦點。預告片公開後，網民及外國影評對《雷霆特攻隊*》期待度亦大大增加！

大衛哈伯代表《雷霆特攻隊*》於D23博覽與觀眾見面！（電影公司提供）

大衛哈伯代表《雷霆特攻隊*》於D23博覽與觀眾見面！（電影公司提供）

《神奇4俠：英雄第一步》片段曝光

Marvel Studios 總監奇雲費治在台上透露 以 60 年代復古未來世界為背景、明年 7 月 23 日香港上映的《神奇4俠：英雄第一步》（Fantastic Four：First Steps）的拍攝進度，他表示該片尚有數星期便拍攝完畢，影片片段也在 D23 Brazil 率先曝光。 奇雲費治亦感謝粉絲對《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的支持，令電影獲得巨大成功，他還透露《變種特攻》（X-Men）在未來的 MCU 會是非常重要。

《神奇4俠：英雄第一步》即將於明年7月23日在香港上映！（電影公司提供）

查理覺士為《夜魔俠：重生》增肌

另一驚喜是查理覺士(Charlie Cox) 與拍檔雲遜安路菲奧(Vincent D'Onofrio) 上台分享明年 3 月5日（香港時間）在Disney+ 上線的 Marvel 新劇《夜魔俠：重生》（Daredevil：Born Again），現場粉絲反應熱烈，尖叫不斷。查理覺士表示為了夜魔俠角色而增磅增肌，坦言這正是他現在健碩了不少的原因，他並說：「夜魔俠的新戰衣非常 Cool，粉絲一定喜歡！」

查理覺士與《夜魔俠：重生》團隊亦於D23亮相！（電影公司提供）

查理覺士與《夜魔俠：重生》團隊亦於D23亮相！（電影公司提供）

查理覺士與《夜魔俠：重生》團隊亦於D23亮相！（電影公司提供）

Marvel 動畫劇集片段公開

此外，大會亦公開了 12 月 22 日在 Disney+ 上線的 Marvel 動畫劇集《無限可能 : 假如 ... ？》（What If… ?）第三季預告片及明年 1 月 29 日在 Disney+ 上線的另一動畫劇集《你的友善鄰居蜘蛛俠》（Your Friendly Neighborhood Spider-Man）片段，令 D23 Brazil 吊癮。

占士金馬倫分享《阿凡達：火與燼》製作

身在紐西蘭拍攝場地的金像大導演占士金馬倫（James Cameron）透過視像直播，越洋向 D23 Brazil 的現場觀眾分享明年 12 月 18日香港上映的20th Century Studios史詩式鉅製《阿凡達：火與燼》（Avatar：Fire and Ash）的拍攝花絮，更公開了電影中五幅全新的早期概念美術畫，他更透露今次以最先進的 Virtual Camera 務求細緻地拍攝到森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、琦溫絲莉（Kate Winslet）及薜歌妮韋花（Sigourney Weaver）等演員，演出時呼吸等細微動作，以至他們的靈魂，亦揚言這次奇幻冒險更引人入勝及發人深省。

《阿凡達：火與燼》的設計槪念畫首度於D23博覽上曝光！（電影公司提供）

《阿凡達：火與燼》的設計槪念畫首度於D23博覽上曝光！（電影公司提供）

《阿凡達：火與燼》的設計槪念畫首度於D23博覽上曝光！（電影公司提供）

《阿凡達：火與燼》的設計槪念畫首度於D23博覽上曝光！（電影公司提供）

雷米馬力克《復仇反擊戰》預告率先公開

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力克 （Rami Malek) 現身 D23 Brazil 舞台，宣傳明年 4 月 10 日上映的另一20th Century Studios重頭大作《復仇反擊戰》（The Amateur），雷米在片中飾演天資聰敏的中情局解碼員，他憑個人才智單獨行動為恐怖攻擊中喪命的妻子復仇。該片預告亦率先公開。

金像影帝雷米馬力克現身 D23 Brazil 舞台，宣傳明年 4 月 10 日上映的另一20th Century Studios重頭大作《復仇反擊戰》。（電影公司提供）

群星力谷《星球大戰》外傳新作

此外，戴高路拿（Diego Luna）現身宣傳明年 4 月在 Disney+ 上線的《星球大戰》外傳劇集《安多》（Andor）第二季。 祖迪羅（Jude Law）預先拍攝短片宣傳 12 月 4 日在 Disney+ 上線的全新劇集《星球大戰：骷髏兵團》（Star Wars: Skeleton Crew）。導演莊法來奧（Jon Favreau）亦預先拍攝短片宣傳 2026 年上映的新片《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）。