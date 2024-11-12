黃子華鄭裕玲曾有機合作拍賀歲片　一個堅持未達成遭婉拒︰唔好喇

黃子華為宣傳電影《破‧地獄》，早前接受了好友鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問，在解答網民留言一節，最多人問到是兩位幾時可以再合作。原來二人早有機會在銀幕再聚，事關有部賀歲片更招攬二人來個世紀合作，但最終因一個堅持而放棄。

黃子華為宣傳電影《破‧地獄》，早前接受了好友鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問。（影片截圖）

雖知道最終二人會發展成情侶，但觀眾就是想看當中的過程，亦成為追看點。(《男親女愛》影片截圖)

鄭裕玲提到網上最多觀眾想問，是二人幾時可以再合作。黃子華立即表示︰「我一直不抗拒，只要有個好好嘅製作能夠說服到我同鄭裕玲。」然後Do姐就憶述曾經有部賀歲片，想二人再合作，而就這件事Do姐都親自致電子華，一齊認真商議。

《男親女愛》太經典，多年來觀眾仍期待Do姐與子華再合作。（影片截圖）

鄭裕玲︰「曾經有人想搵我哋一齊拍套賀歲片，講咗個故事畀我聽，講明男主角想搵你（黃子華），投資方亦都已經聯絡咗你，都講咗個故事，然後我哋就通咗一個電話。第一句就話︰『唔好喇！』你記唔記得？」

二人通話第一句，就是︰「唔好喇！」（影片截圖）

黃子華亦承認確有此事︰「唔係話唔想合作，但聽完個故仔就覺得唔太適合， 聽完個故仔，覺得唔係《男親女愛》嘅成就。處女座就係咁，覺得保持唔到個質量就會有啲擔心，即係要說服到我哋兩個再合作，首先要有個好好嘅劇本。（鄭裕玲︰今時今日唔可以冇劇本就開啦？)如果我同個導演傾到好投契，有七七八八內容，係有個信任嘅，當然唔可以連初稿都冇。」

上集子華已解釋因為一些理由而拍不到《飯戲攻心2》，而這亦是在娛圈最遺憾的事。(《飯戲攻心》劇照)

Do姐起初以為黃子華從來不喜歡拍續集，例如《毒舌大狀》，殊不知子華極力否認︰「我好期待拍第二集呀，問題係個導演（吳煒倫）唔想拍，收一億嘅戲唔想拍續集真係勁。我係願意拍續集，因為第一集好好，先可以再做，但只係要有保證。」

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原來在去年的《東京國際電影節》上，黃子華就在《毒舌大狀》的放映會上被問到套戲咁好反應，有冇機會拍續集呢？導演吳煒倫就斬釘截鐵表示唔想︰「我暫係唔會諗續集住，因為《毒舌大狀》這個劇本寫了年半時間，這是非常地獄的過程，我唔想去多次地獄。」但而家黃子華學識咗「破地獄」，會唔會冇咁辛苦呢？