祥賭必贏︱阿Sa愛打牌本色演出　遭張繼聰取笑細聲反擊︰你吔屎啦

2025年香港賀歲喜劇《祥賭必贏》，由伍健雄監製、羅耀輝執導，張繼聰、蔡卓妍、「大表哥」Stanley邱士縉、吳家忻（Kayan9896）、朱栢康及楊偉倫等主演。電影今日（12日）舉行開鏡儀式，張繼聰與蔡卓妍於儀式後受訪時，除了分享電影角色外，阿Sa亦「投訴」張繼聰經常爆肚令自己忍不到笑，阿聰亦大談近來為903籃球賽練習的點滴，以DJ隊一眾好友大開玩笑！

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由阿Sa蔡卓妍主演。（胡凱欣 攝）

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由張繼聰、阿Sa蔡卓妍主演。（胡凱欣 攝）

2025年賀歲喜劇《祥賭必贏》由張繼聰、阿Sa蔡卓妍、大表哥Stanley邱士縉、吳家忻及楊偲泳等主演。（胡凱欣 攝）

張繼聰與阿Sa蔡卓妍受訪時，談到在《祥賭必贏》裡，二人飾演夫妻，阿聰笑言角色很討厭賭博、阿Sa則沉迷賭博，成為強烈對比。而阿Sa更借機會「投訴」張繼聰經常在拍攝時爆肚加對白：「佢不停自己加戲落去，又忍唔住笑！」張繼聰提到一幕與阿Sa、修哥的居家戲份，笑言修哥忍笑能力最強：「修哥係點都忍到笑！」阿Sa則踢爆：「因為修哥唔係好聽到……」阿聰亦笑言：「同埋修哥唔係好知我做啲咩衰嘢，我做啲衰嘢唔出聲，一開機就照做！但喜劇要係咁嘛！」阿Sa則無奈表示：「我係要狂擰歪面，搵啲人擋住我、做另外一啲嘢等自己唔笑！」

阿Sa蔡卓妍受訪時，大膽笑修哥能夠忍笑全因聽不到張繼聰爆肚搞鬼。（胡凱欣 攝）

《祥賭必贏》作為賭博題材喜劇，阿Sa亦表示自己喜歡打牌，但一向小賭怡情：「我平時好鍾意打麻將、玩啤牌，就算冇錢我都好鍾意！上落係一兩蚊，有啲friend已經唔係好想同我打牌！」表示牌腳一直有關智斌，但拍檔阿嬌已經嫌悶不肯一齊打牌！阿聰更加把口取笑：「我呢啲普羅市民聽到，超級富有嘅佢、唔係玩好大，所以真係真愛！」令阿Sa忍不住細聲說：「你吔屎啦！」引來全場笑聲！

張繼聰嘲笑蔡卓妍富有卻僅小賭怡情，令阿Sa細聲反擊：你吔屎啦！（胡凱欣 攝）

「903籃球賽」即將於下星期六舉行，與MIRROR成員組隊的張繼聰，以對家DJ隊的好朋友森美的練波片段大開玩笑：「森美嗰啲唔係叫球王片、係晨運片！我唔係留意森美嘅射姿，係留意佢嘴唇有冇發紫！希望佢哋早啲瞓、食多啲生果、著多啲衫！健康最緊要啦，始終903隊始終偏向『樂悠悠』嗰邊嘛！」