職業特工隊8預告︱湯告魯斯又玩命懸吊飛機外　疑陣亡要人工呼吸

荷里活特務動作電影《職業特工隊8：死亡清算下集》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）昨晚推出首條預告片段，並宣布電影將於2025年5月23日正式在全球上映。湯告魯斯自1996年起主演《職業特工隊》系列，直至明年已長達29年，為生涯演繹次數最多的角色，第八集預告片段一出，吸引過千萬人收看，並驚訝湯告魯斯在新作中又再玩命，更上天下海突破系列的動作特技高峰！

湯告魯斯新作《職業特工隊8：死亡清算下集》預告日前曝光！（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

湯告魯斯新作《職業特工隊8：死亡清算下集》預告日前曝光！（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

湯告魯斯於社交媒體上分享新作《職業特工隊8：死亡清算下集》的首張海報。（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯於今集《職業特工隊8：死亡清算下集》預告片中，公開不少上天下海的畫面，其中在一段黃色紅色飛機追截過程中，湯告魯斯又再上演在半空中懸吊於飛機外圍的驚險動作特技，重現類近於第六集的經典畫面。在電影拍攝期間已年過六旬的湯告魯斯，再次玩命演出、親身上陣，實在令影迷粉絲非常驚訝又佩服！

湯告魯斯年過六旬仍繼續玩命，將自己懸吊在飛機之外。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

湯告魯斯年過六旬仍繼續玩命，將自己懸吊在飛機之外。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

在高空施展驚險動作特技外，《職業特工隊8：死亡清算下集》亦有不少潛水的畫面，包括深潛到潛水艇遺駭探測的橋段。湯告魯斯在預告片高潮中，竟驚人地半裸沉浸在冰洋水底中，雙眼緊閉、毫無知覺的狀態疑似陣亡，更要由Hailey Atwell飾演的女拍檔跳進水中拯救，在深海中人工呼吸，令人猜測湯告魯斯的經典角色Ethan Hunt會否於此集中正式「畢業」。

湯告魯斯飾演的主角Ethan Hunt，疑似陣亡！（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

湯告魯斯飾演的主角Ethan Hunt，疑似陣亡！（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

湯告魯斯疑似陣亡，需要靠Hailey Atwell人工呼吸！（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

今集亦加入不少潛水畫面橋段。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

今集亦加入不少潛水畫面橋段。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）