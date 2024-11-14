59歲最強美魔女身材宛如少女　穿自家品牌泳衣曬胸線腰間零贅肉

現年59歲的荷里活最強美魔女Elizabeth Hurley，曾主演「惡搞版007」電影《凸務之王》（Austin Powers）系列喜劇，於九十年代在美國紅極一時。Elizabeth Hurley當年在電影上映時年約32歲，從電視框轉戰大銀幕，以精緻漂亮的五官與火辣身材迷倒一眾影迷，火紅程度甚至不輸同期正式的「邦女郎」！最近仍有驚慄新戲《Piper》上映的Elizabeth Hurley，從未言休，甚至從美國遠赴拉脫維亞拍攝，認真有魄力！

現年59歲的Elizabeth Hurley堪稱荷里活最強美魔女！（Elizabeth Hurley IG圖片）

現年59歲的Elizabeth Hurley堪稱荷里活最強美魔女！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley新作《Piper》遠赴歐洲拉脫維亞拍攝，認真有魄力！（《Piper》電影劇照）

Elizabeth Hurley新作《Piper》遠赴歐洲拉脫維亞拍攝，認真有魄力！（《Piper》電影劇照）

Elizabeth Hurley早於2002年成為人母，22歲的兒子Damian Hurley近年更成為演員，並於今年執導自己首部電影。然而年近六旬的Elizabeth Hurley仍然保養得宜，身型與外貌更絲毫不輸一眾新生代荷里活性感女神，日前更於社交媒體分享泳裝照片，親身為自家品牌泳衣宣傳，大曬傲人胸線與結實腹肌，舉起上手時身材更毫無贅肉，腰線纖幼分明，身材與年輕時期一樣緊緻，堪稱最強美魔女！

Elizabeth Hurley親身上陣展示自家品牌泳衣，大曬性感身材！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley親身上陣展示自家品牌泳衣，大曬性感身材！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley親身上陣展示自家品牌泳衣，大曬性感身材！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley親身上陣展示自家品牌泳衣，大曬性感身材！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley不時會在社交媒體發放性感福利，早前為雜誌拍攝封面時，更在花絮中真空半裸上陣，在泳池裡僅穿一件裇衫，大方向鏡頭展露豐滿堅挺的上圍，令一眾後生女也大感羨慕！

Elizabeth Hurley為雜誌封面半裸上陣！（Elizabeth Hurley IG圖片）

Elizabeth Hurley半裡僅穿裇浸在遊泳池中，實在非常香豔！（Elizabeth Hurley IG影片截圖）

Elizabeth Hurley半裡僅穿裇浸在遊泳池中，實在非常香豔！（Elizabeth Hurley IG影片截圖）

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