25歲中國第二美女演員超近距離生圖曝光　化妝陰影一撻撻令人震驚

25歲中國女演員趙露思，早前於內地網絡上被網民票選為「最美中國女演員」第二名，得票過百萬，大受觀眾網民歡迎。然而一直有網民指趙露思容貌漸漸出現變化，引來後天加工疑雲，早前出席奢侈品牌活動期間，趙露思與Bulgari的行政總裁Jean-Christophe Babin合照，被零修圖上載至社交媒體之上，令她的超近距離生圖曝光，才令人驚訝發現趙露思的真人顏值！

趙露思曾被內地網民票選為「最美中國女演員」第二名！（微博@趙露思）

趙露思早前以黑色低胸露肩性感造型亮相品牌活動。（視覺中國）

趙露思早前以黑色低胸露肩性感造型亮相品牌活動。（視覺中國）

趙露思早前以黑色低胸露肩性感造型亮相品牌活動。（視覺中國）

趙露思早前亮相品牌活動期間，與品牌高層會面，更即場配戴上品牌名貴的珠寶首飾，包括一套藍寶石項鏈、耳環及戒指，增添不少貴氣！然而相片在Bulgari的行政總裁Jean-Christophe Babin拍攝後，直接上載至社交媒體中，絲毫未有經過修圖，令趙露思近距離生圖曝光！只見趙露思在沒有濾鏡下，膚質尚算光滑幼細，但妝容卻打上相當厚重的陰影，令面頰兩側呈「一撻撻」陰影，加上鼻尖亦有同樣的化妝效果，令人相當震驚！

趙露思的零濾鏡自拍照，被Bulgari的行政總裁Jean-Christophe Babin直接分享到社交媒體，變相成為超近距離生圖！（JCBabin IG圖片）

趙露思的化妝打上濃厚陰影，呈一撻撻黑色陰影的效果。（JCBabin IG圖片）

趙露思的化妝打上濃厚陰影，呈一撻撻黑色陰影的效果。（JCBabin IG圖片）

趙露思亦在品牌活動上配戴上名貴的珠寶首飾！（JCBabin IG圖片）

趙露思亦在品牌活動上配戴上名貴的珠寶首飾！（JCBabin IG圖片）

此前，趙露思已多番傳出「後天加工」的傳言，有指她標緻立體的輪廓經過不少微調，網民更以多次公開活動的相片比對，認為趙露思的鼻樑與顴骨明顯較昔日挺拔，下巴明顯較以前尖削，更疑似「墊厚」過度、向前激突的情況，亦因此與多次與趙露思的粉絲在網絡上引起激烈討論！

趙露思的側面輪廓再惹後天加工疑雲，引網民瘋傳熱議。（視覺中國）