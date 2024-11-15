何超儀獲曼谷頒「最具魅力女星」　不解一直演醜角︰終於有人平反

《第16屆曼谷國際電影節》上星期開幕，何超儀成了此屆焦點影人，更獲頒發《最具魅力女星》大獎，這獎項不單表揚了她在影壇上多年的貢獻，更肯定了她的美貌及演戲魅力，事後超儀接受媒體訪問時，再次發揮她的幽默本色，笑說：「事實證明了我係靚女啦，不過唔知點解香港啲導演一直都鍾意搵我演醜樣的角色，今次終於有人為我平反。」

何超儀與老公陳子聰及她力捧的新人Iman，一同出席電影節。（大會提供)

當晚超儀在曼谷副市長手上接過該獎項，她表現雀躍，多次感謝副市長及大會對她的肯定。超儀深受當地傳媒歡迎，她拿同行的老公陳子聰及她力捧的新人Iman來開玩笑，令在場傳媒忍俊不禁，氣氛熱鬧。

傳媒對她身邊兩位俊男大感興趣，超儀也大力猛讚兩位型男，更說老公曾是著名模特兒，懂得講泰文，此言一出，立刻令子聰一臉愕然，反問老婆：「我幾時識講泰文？為何擺我上枱。」結果在場記者起哄，多次催促子聰講幾句泰文，子聰只好尷尬地說了句「莎哇啲卡」來打圓場，跟住超儀再指着身旁的Iman，說要他以泰文跟大家打招呼，首次到泰國的Iman 一時間不知如何應對，竟然說起英文來，超儀立刻阻止，更即場教他以泰文跟在場記者打招呼。

當地傳媒對超儀身邊兩位男士大感興趣。（大會提供)

超儀在曼谷副市長手上接過該獎項，並笑言︰「終於有人為我平反。」（大會提供)

超儀表示將會以最快速度捧紅Iman，更稱他手上已有多部片約，其中一部是動作片，她與Iman將會是此片的男女主角，更有多場互相對打的場面，超儀說：「我們兩個拍打戲，畫面會幾有趣，一高一矮，我要跳起才打到他。」超儀透露自己與Iman已正在接受一連串武術訓練，為電影作準備，超儀不忘說笑：「其實很多時候都是我督促他練習，而我，在一旁袖手旁觀，當（無）術指導，哈哈」但超儀也大讚Iman有恆心，學得很快。

何超儀指老公曾是著名模特兒，懂得講泰文，此言一出，立刻令子聰一臉愕然。（大會提供)

在場記者起哄叫超儀開拍此片時來泰國取景，超儀認真說會考慮，更希望能找到她很欣賞的Tony Jaa 合作，原來她與Tony Jaa一早認識，Tony Jaa常叫她來泰國拍動作片，因泰國有很好的拍動作片資源。

而當地的著名網絡及電視主持Jackarita對超儀身邊這兩位高大猛男讚不絕口時，超儀立刻賣花讚花香，笑說身邊有兩位俊男，是她的福份。超儀更打趣說：「他們這麼受歡迎，令我沒有機會說話，下次還是我一個人來算了。」這次電影節選了何超儀作焦點影人，大會特別放映了她主演的三部電影，分別是《怨泊》《Brjah》及《尋找極致的快樂：冰與火》。