爆谷一周｜Marf邱彥筒試鏡被導演大讚　葉鈺瀛：除底褲好爽快

ViuTV新一輯《爆谷一周》明晚(16日)播出一集,谷德昭越洋訪問奧斯卡影后楊紫瓊,暢談最新電影《魔法壞女巫》。楊紫瓊憶述當初收到導演Jon M Chu的邀請拍攝時,看完劇本後便跟Jon M Chu說:「你知唔知呢個角色要唱歌?你知我唔識唱歌。」但Jon M Chu說:「唔怕啦,得㗎喇你!你成日都話想做Musical,而家就係一個好好嘅機會。」而當楊紫瓊還在考慮時,Jon M Chu更和兩位主要演員Cynthia Erivo 以及Ariana Grande錄了一段片給楊紫瓊,說:「It’s imperative you come and join us now.」來說服楊紫瓊接拍。



谷德昭聽後大指楊紫瓊是識唱歌的,還道出1993年電影《新流星蝴蝶劍》的主題曲《愛似流星》便是楊紫瓊主唱。楊紫瓊笑著掩耳頻說「聽唔到」。而拍攝過程,楊紫瓊指電影所有場景也搭建了出來,更加在場景種植了900萬枝鬱金香。自己梳頭化妝和穿上戲服後,行入場景便已感覺進入了電影世界,跟CG拍攝的感覺大大不同。

除了身在洛杉磯的楊紫瓊外,這一集還請來電影《寄了一整個春天》的導演葉鈺瀛、演員邱彥筒(Marf@Collar)以及監製陳果導演作嘉賓。戲中Marf飾演一個十五、六歲,有口吃的少女,跟家人缺乏溝通,渴望戀愛但又沒有辦法用自己的溝通能力去追求。Marf指接到這劇本時覺得很興奮,因為自己很喜歡有挑戰性,或者很特別的角色。試鏡時自言也有些緊張,擔心不知要面對甚麼人,如果有很多男士在場自己會比較難演繹,但好彩是全女班,大家也比較斯文。而試鏡的場口是要即場脫下底褲和嘗試口吃演出,覺得這次試鏡有挑戰性但沒有阻嚇性。

而葉鈺瀛就指自己一開始已覺Marf很適合演這個角色,更讚Marf試鏡時「除底褲好爽快」,一點兒扭捏也沒有,大家聽見也忍俊不禁。葉鈺瀛憶述當時試鏡其實有預備道具底褲,打算給演員穿在面褲上再脫,但Marf突然就脫下自己條面褲,還說:「唔驚,我有打底。」當刻首先覺得Marf不怕尷尬,其次是覺得Marf好似甚麼也不怕,但其實是很害怕,而戲中的角色就正正是這樣的一個人。Marf這個看似天不怕地不怕的性格,被谷德昭笑稱是「鱷魚頭老襯底」。