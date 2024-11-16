破地獄｜票房6日破3500萬 黃子華替金燕玲化遺容︰可轉行做禮儀師

英皇電影《破·地獄》正在上映，由陳茂賢執導兼編劇，黃子華及許冠文（Michael）攜手主演，並搭配9大金像級陣容衛詩雅（Michelle）、朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩等。自上映以來，《破·地獄》票房成績斐然，打破香港電影開畫日多項紀錄，包括史上香港電影開畫日最高票房、最高累積票房、最高入場人次、最多場次，以及2024中西片單日最高票房。上畫6日票房已經迅速衝破3500萬大關，氣勢如虹。

劇組研究大量禮儀師資料，由死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等都熟悉箇中流程。（《破地獄》花絮相片）

黃子華笑言如果有一日冇得撈，覺得可以去應徵禮儀師呢個崗位。（《破地獄》花絮相片）

《破·地獄》聚焦殯儀題材，上映以來掀起全城討論，觀眾透過子華飾演的魏道生一角，了解這個充滿神秘感的行業。近日釋出的幕後花絮中，見到子華戲中親自為猝逝的「蓮姐」金燕玲化妝，子華為求演出逼真，埋位前跟專業化妝師了解每一個步驟，並在拍攝時細心完成消毒、上妝及梳頭等過程，展現一絲不苟的態度。子華今次開拍前已經做足準備功夫，跟劇組研究大量禮儀師資料，由死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等都熟悉箇中流程，子華笑言可以轉行：「我係好慶幸，我參與咗一部好真實，好多research嘅戲，如果我有一日冇得撈，我覺得我都比一般人優勝，去應徵禮儀師呢個崗位。」

黃子華有問到從業員一些儀式細節。（《破地獄》花絮相片）

此外，他也提到與秦沛一同拍攝的和合石場景，二人專業地還原整個「執骨」過程，由起墓到打開金塔，為屍塊頭骨消毒等程序都一一展現在大銀幕，子華在現場更跟有關的專業人士交流，驚嘆殯儀業的專業和嚴謹「執骨係一個好專業嘅工作，佢要從先人執返齊咁多件骨，呢啲係我哋平日睇唔到嘅嘢，我喺呢套戲真係長知識。」子華又讚電影美術組製作，屍塊頭骨等都相當迫真。

Michelle在煞科時亦特別向金姐姐獻吻，足見二人感情。（《破地獄》花絮相片）

黃子華都好仔細學習。（《破地獄》花絮相片）

金燕玲在拍攝「蓮姐」扮演遺體的場景中亦表現敬業，親自躺入棺木，忍氣不敢大幅動作，力求逼真完成演出。此場戲也是金燕玲的煞科，她特別感觸落淚，並表示：「我係一個好感性嘅人嚟嘅，可以參與到今次工作，我哋付出少少，同到後生一輩合作幫到佢哋，我都覺得係一件好值得嘅事。」而她更在現場大讚Michelle的出色表現，指自跟對方合作《不日成婚2》後，見證其進步及成長「佢係一個好努力，同希望有成長嘅演員，我會特別珍惜呢種演員。」Michelle在煞科時亦特別向金姐姐獻吻，足見二人感情。今次在戲中Michelle以細膩內斂的演技詮釋文玥一角，演活在停屍間面對「蓮姐」遺體時的動容神情，不少觀眾看得心酸落淚，為其真摯表現深受感動。

黃子華要學為金燕玲化妝。（《破地獄》花絮相片）

此外，隨着電影話題熱度不斷攀升，《破．地獄》海報劇照展繼早前於海港城展出吸引眾多戲迷力撐後，有見反應熱烈，海報劇照展即將於明日（11月16日）起強勢回歸，假銅鑼灣羅素街22-24號0 e:ffect Concept Store二樓舉行，再度展出美術大師張叔平親自操刀設計的電影海報和由著名海報設計師方序中的設計的國際版海報。當然不少得由劇照攝影師小雲拍攝的多張電影劇照、前導及正式角色海報。不得不提整個展覽最矚目的，莫過於戲中一件大型紙紮汽車道具，經後期修復後首度在是次展覽中公開，絕對有潛質成為最新熱門打卡點。

展出期間：

2024年11月16日至12月8日

營業時間：

星期一至星期五， 12:00-21:00

星期六、日及公眾假期，10:30-21:30