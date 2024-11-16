金雞百花｜《破‧地獄》《武替道》齊亮相　衛詩雅︰題材有共鳴

第37屆中國金雞百花電影節於今晚（16/11）舉行，當中舉辦「香港電影項目推介會」，由文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）及香港電影發展局率領電影業界代表團出席。推介會於11月14日舉辦。會上一並有六個參與的香港電影項目團隊一同亮相。

九部香港電影亦會於影展放映，並在映後進行分享交流。（大會提供）

六個團隊包括關文軒編導《捉伊人》、張展雄編導《燃燒之後》、樊家駿編導《不明事件》；黃家豪編導《逆轉同謀》、郭童旋編導《星星 太陽 月亮》、及陳志昇編導《一劍入魂 Osh! 》，監製鄧漢強和王雅琳等亦有出席。六套電影代表在現場推介他們的項目內容和賣點，並向在場的投資者和電影製作人分享其創作理念與市場潛力。

文創處與香港電影發展局亦率領香港電影代表團，參與由中國金雞百花電影節舉辦的「金雞華語影展 – 港澳台影展」。（大會提供）

活動亦特別邀請四位嘉賓導師，包括香港資深電影導演、編劇及監製陳嘉上、博納影業集團行政總裁兼資深製片人蔣德富、彼岸齊觀影文化有限公司總裁姜偉和阿里影業國際內容開發中心總經理林明杰，為參與推介會的項目團隊提供專業意見。對於這次帶同新項目去與投資者及製作人交流，陳嘉上認為是次活動讓香港新一代電影人去探索的合作機會：「透過與內地市場的投資方和平台負責人直接接觸，香港的製作人能夠更瞭解內地市場的需求和期待。」

電影《我談的那場戀愛》團隊。（大會提供）

文創處與香港電影發展局亦率領香港電影代表團，參與由中國金雞百花電影節舉辦的「金雞華語影展 – 港澳台影展」。今屆出席的香港影人包括劉德華、吳君如、衛詩雅、太保、伍允龍、鍾鎮濤、蘇子茵，以及導演陳茂賢、梁冠堯、何妙琪、周鑫榮、郭子健和關文軒等，一起亮相於昨晚的金雞華語電影巡禮活動。最近在香港屢創紀錄的電影《破·地獄》，以及《我談的那場戀愛》、《武替道》及《惡人當道》更獲「年度華語電影」榮譽，由劉德華頒獎。九部香港電影亦會於影展放映，並在映後進行分享交流。九部電影包括：（排名不分先後）《破·地獄》、《我談的那場戀愛》、《武替道》、《惡人當道》、《給愛麗絲》、《望月》、《二十四味》、《遊園驚夢》及《過年》

劉德華都有亮相支持。（大會提供）

《破地獄》在影展一開賣戲票即告售罄，導演陳茂賢和演員衛詩雅代表出席映後活動，衛詩雅表示電影的題材是全球性的：「我很有信心這個題材是大家共通的語言，關於家庭的矛盾及帶來的創傷，即使電影去到世界各地也能夠得到共鳴，因為生死這個題材是每個人都要經歷的，所以我很有信心，大家可以接收到電影帶出來的信息！」

《武替道》有導演與演員伍允龍出席。（大會提供）

另一部正在香港上映的《武替道》，由導演之一的梁冠堯及主演伍允龍代表出席，早前曾代表電影出席海外不同影展，伍允龍卻是首次參與中國金雞百花電影節，能將一齣講述香港動作演員辛酸經歷的電影帶到內地電影節，他表示很期待跟觀眾分享這部電影：「拍攝功夫動作電影的技術發源地就是香港，現在已經發揚到全世界，很感謝一眾幕後的英雄，因為很多時候武師在銀幕背後的努力都沒有人知道，很少有電影會講述關於武師的故事，而自己亦是武師出身，很高興可以跟內地的觀眾分享這個故事，讓他們感受這個行業的辛酸與付出！」

電影《給愛麗絲》團隊。（大會提供）

《惡人當道》的導演關文軒，以及《給愛麗絲》的導演周鑫榮、演員張嘉年（太保）和蘇子茵均有出席映後分享。太保曾多次參加多個國際影展，他表示：「國外影展用英文面對外國觀眾，他們會很有興趣了解我們的文化，譬如《給愛麗絲》為何女兒就在眼前卻沒有相認，原來我們表達感情的方式是間接和含蓄的。」