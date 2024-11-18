黃金比例分析選出全球10大最靚男演員 湯告魯斯畢彼特竟然唔入流
撰文：莫匡堯
出版：更新：
荷里活作為全球影業龍頭，一向不乏外貌與才華兼備的男演員，而且汰弱留強，競爭非常激烈！近日有英國專家利用1.618：1的黃金比例為審美標準，透過電腦分析海量荷里活男明星，最後更列出最符合標準的「全球10大靚仔男演員」，但令人意想不到的是，畢彼特（Brad Pitt）、湯告魯斯（Tom Cruise）等紅足幾十年、被公認為靚仔的男星，竟然未有上榜！
英國一位整容專家Julian De Silva醫生，利用電腦分析眾多男明星期間，對整體面相、鼻型長闊、鼻唇距離、嘴唇比例、下巴、眼距及面型長闊等進行仔細量度，嘗試找出最接近黃金比例的「完美」男神。而最接近黃金比例完美的男演員，符合程度高達93.04%，榜尾第10位的符合程度亦有86.76%，而且上榜的10位靚仔目測亦各具特色，結果亦相當大程度上客觀。
第1位：阿倫泰勒約翰遜（Aaron Taylor-Johnson）
第2位：Lucien Laviscount
第3位：Paul Mescal
第4位：羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）
第5位：Jack Lowden
第6位：佐治古尼（George Clooney）
第7位：Nicholas Hoult
第8位：Charles Melton
第9位：艾迪斯艾巴（Idris Elba）
第10位：Shah Rukh Khan