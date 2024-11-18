黃金比例分析選出全球10大最靚男演員　湯告魯斯畢彼特竟然唔入流

荷里活作為全球影業龍頭，一向不乏外貌與才華兼備的男演員，而且汰弱留強，競爭非常激烈！近日有英國專家利用1.618：1的黃金比例為審美標準，透過電腦分析海量荷里活男明星，最後更列出最符合標準的「全球10大靚仔男演員」，但令人意想不到的是，畢彼特（Brad Pitt）、湯告魯斯（Tom Cruise）等紅足幾十年、被公認為靚仔的男星，竟然未有上榜！



公認靚仔兼紅足幾十年的畢彼特竟然未上榜？（視覺中國）

公認靚仔兼紅足幾十年的湯告魯斯都未有上榜？（視覺中國）

英國一位整容專家Julian De Silva醫生，利用電腦分析眾多男明星期間，對整體面相、鼻型長闊、鼻唇距離、嘴唇比例、下巴、眼距及面型長闊等進行仔細量度，嘗試找出最接近黃金比例的「完美」男神。而最接近黃金比例完美的男演員，符合程度高達93.04%，榜尾第10位的符合程度亦有86.76%，而且上榜的10位靚仔目測亦各具特色，結果亦相當大程度上客觀。

第1位：阿倫泰勒約翰遜（Aaron Taylor-Johnson）

英國男演員阿倫泰勒約翰遜，被評為五官最符合黃金比例的男演員，評分高達93.04%！（視覺中國）

第2位：Lucien Laviscount

主演《Emily in Paris》的英國男演員Lucien Laviscount，則以92.41%的評分排行第2位！（視覺中國）

第3位：Paul Mescal

剛上映的《帝國驕雄2》男主角Paul Mescal，亦以92.38%高評分排行第3位！（視覺中國）

第4位：羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）

多年前憑《吸血新世紀》系列走紅的羅拔柏迪臣，以92.15%高評分僅僅排行第4位。（視覺中國）

第5位：Jack Lowden

今年迎娶女神Saoirse Ronan的英國男演員Jack Lowden，以90.33%評分排行第5位。（視覺中國）

第6位：佐治古尼（George Clooney）

步入大叔年齡仍魅力非凡的佐治古尼，以89.9%評分排行第6位！（視覺中國）

第7位：Nicholas Hoult

在電影形象中相當多變的Nicholas Hoult，以89.84%評分排行第7位。（視覺中國）

第8位：Charles Melton

近年相當受歡迎的美國演員Charles Melton，則以88.46%排行第8位。（視覺中國）

第9位：艾迪斯艾巴（Idris Elba）

作為銀幕柔情鐵漢的英國演員艾迪斯艾巴，以87.94%排行第9位。（視覺中國）

第10位：Shah Rukh Khan