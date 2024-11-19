太陽星辰｜Netflix全球首播罪案劇　 1993年探員穿越2018年破案

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演，黃國強執導和唐耀良編劇的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》即將於11月20日起登陸Netflix首播，並在全球多平台同步播出。作為與Netflix同步同時上線的亞洲罪案劇集，《太陽星辰》以新穎的元素穿插、紮實的質感呈現、張弛有度的故事節奏引發著全球觀眾的期待。

90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆 飾），在追查一宗連環兇案的過程中，意外穿越到2018年。（《太陽星辰》劇照）

《太陽星辰》講述了90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆 飾）在追查一宗連環兇案的過程中，意外穿越到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟 飾），攜手追查塵封多年的連環殺人案的故事。在深入追查案件的過程中，楊光耀意外發現了案件背後的隱情，誓要抓住真正的兇手，回到過去改變一切。

陳偉霆覺得今次角色一大難度，是由一個未婚、也沒有當過父親的自己來演這些經歷，是嶄新的體驗。（《太陽星辰》劇照）

《太陽星辰》中飾演主角楊光耀的陳偉霆表示：「他是一個非常執著於破案的人，把破案視為個人使命。在辦案上經常劍走偏鋒，不走正常路線，是整個重案組的主軸和靈魂人物。 」同時他也坦誠，這個角色對他來說很不一樣：「對於一個未婚、也沒有當過父親的演員來說，這一切都是嶄新的體驗。」

金像影后劉雅瑟覺得那複雜的人性矛盾，使角色充滿了吸引力。（《太陽星辰》劇照）

特別演出的馮德倫，每張劇照都係咁有型。（《太陽星辰》劇照）

而對於劉雅瑟來說，陳凱晴是「獨立、清醒、勇敢、正義有原則」：「角色中的跌蕩起伏的人生歷程，和她那複雜的人性矛盾使得這個角色對我充滿了吸引力。」此外，馮德倫在形容自己飾演的陳子俊時，也同樣用到了「複雜」一詞：「不僅是對妻子、女兒、楊光耀等人，這個角色對自己的職業、對社會的態度，都投注了獨特各異的情感與態度。」

因為是穿越的故事，周勵淇將在劇中接受從影以來最大挑戰，飾演劉雅瑟媽媽。（《太陽星辰》劇照）

而飾演葉誠的謝君豪則表達了這個角色身上與普通人的共通處：「他就像每一個普通人一樣，會在不同的時期要做出很多不同的抉擇，這些抉擇可能會影響往後他的一生，我們所有人都一樣」。而對於首次飾演反派的凌文龍來說，麥志鴻這角色有著自己的世界觀：「麥志鴻是一個稍微有點邊緣的小人物，他是有一點認知障礙的，但不是蠢，他有他自己的邏輯，有他自己偏執的部分。 」他同時表達了這一角色的層次感：「他是一個非常有挑戰性，也非常令人感到唏噓的人物。」

Netfilx與騰訊首度合作，是一個重要的起步點。（《太陽星辰》劇照）

劇中每個畫面，都達國際水平。（《太陽星辰》劇照）

《太陽星辰》有著經典警匪罪案題材，但同時創新性地融入了時空穿越的元素，故事中亦入對人性追尋與剖析、身份認同與自我融洽、情感的抉擇與救贖，拓展了題材內容表達的廣度和深度。劇集的時空從1993年跨越到2018年，需要呈現屬於香港的過去和現在。以富有從前香港味道的唐樓、經典霓虹燈、和以暖色為主的整體環境為主要視覺，帶領觀眾回到90年代的香港，又以相對冷峻的色調和金屬質感的置景描刻當下香港的現代化，呈現了一個真實的、有時間厚度的、擁有不同切面的香港。

《太陽星辰》以國際標準嚴格要求全程製作，希望為觀眾帶來保留香港特色之餘，亦具有全球視野和普世價值觀的亞洲精品劇集。劇集成為首部Netflix全球首播的亞洲罪案劇集，也是唯一一部入圍康城電視節第八屆MIPDrama展映的亞洲劇集，尚未播出即已獲得國際認可。

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跨時空緝凶罪案劇《太陽星辰》共18集，將於11月20日起於Netflix全球首播，並在騰訊視頻、騰訊視頻海外版WeTV、YouTube全球、新加坡Starhub、馬來西亞Astro，香港、台灣、越南等OTT平台將同步上線；日本、韓國、泰國、美國、加拿大等電視平台陸續播出，以優質精品的內容呈現持續提升全球影響力。