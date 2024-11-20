祥賭必贏｜蔡卓妍生日收銀紙蛋糕　「好鍾意個蛋糕，鍾意個餡呀」

2025蛇年賀歲片《祥賭必贏》，由蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉、吳家忻(Kayan)、朱栢康等主演，羅耀輝執導，日前正式煞科。劇組更特意為阿Sa提前慶祝11月22日的生日，現場充滿歡樂氣氛。

2025蛇年賀歲片《祥賭必贏》煞科，同晚提早為阿Sa慶生。（電影公司提供）

當晚煞科戲份於麻雀館拍攝，阿Sa、阿聰、Kayan與修哥等演員齊聚片場慶祝，劇組準備了一個獨特的生日蛋糕，配有啤牌、籌碼、麻雀及金幣等賀歲元素，並藏有寓意「大紅大紫」的現金驚喜，阿Sa邊揭生日牌，邊拉出一張張紅色和紫色大鈔，驚喜萬分地說：「現金啊，係現金啊，我第一次收咁嘅蛋糕呀！好鍾意個蛋糕啊，鍾意個餡呀，哈哈！」阿聰更帶領劇組高唱生日歌，阿Sa搞笑接唱「Happy Birthday to me」，場面熱鬧非常。

劇組準備了一個獨特的生日蛋糕，配有啤牌、籌碼、麻雀及金幣等賀歲元素。（電影公司提供）

電影轉眼拍攝一個月，來到煞科日阿聰難捨開工歡樂時光，每日都跟大家即興創作爆笑橋段：「我哋今日就煞科啦，覺得成個過程係超開心，亦都非常之愉快。我希望將呢個快樂放落電影，剪接到一個好快樂嘅作品畀大家睇。」阿Sa則表示：「好耐未試過拍一套戲個過程係咁開心，每一日都好期待返工，可以同大家玩啊，一齊創作更加多好好笑嘅情景同埋人物。我覺得太正喇，有少少唔捨得。」

阿Sa高呼︰「好鍾意個蛋糕，鍾意個餡呀」（電影公司提供）

首次參演賀歲片的Kayan笑言：「今次係我第一次同咁多前輩合作啦，超緊張同埋超開心，感受喜劇嗰種好即場發揮嘅魔力，跟住同埋好耐未試過笑到嘎嘎嘎。」阿Sa更爆料阿聰拍戲笑到扭傷頸，阿聰補充：「朱康笑到話第日起身周身痛，拍咗武打片咁，拍到腹肌痛啊真係！」修哥亦分享拍攝感受：「今次好高興能夠同幾位後輩合作，非常非常之開心，雖然係煞科，但係都唔捨得㗎，希望呢套戲叫好叫座。」

全組人員開香檳慶祝。（電影公司提供）

《祥賭必贏》故事大綱：

病態賭徒文菁（蔡卓妍 飾）跟討厭賭博的全守正（張繼聰 飾）閃婚後，參加戒賭治療班，卻難忍賭癮而被守正悉破，文菁搬返舊居決心戒賭，守正明白「同甘共苦」道理，決定與老婆共渡患難。

富二代賭神Ian對守正小時候讓他出醜一事耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈和文菁弟弟文明被挾持在Ian開設的非法賭場，文菁為了營救二人，再次破戒，聯同守正與Ian展開終極一賭…