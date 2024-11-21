迪士尼發布會︱與史迪仔近距離互動　童童帶定雪櫃︰拍韓文冷笑話

迪士尼2024年亞太區發布會活動，由11月20日起於新加坡舉行，《香港01》帶各位直擊發布會現場，第一手掌握迪士尼及旗下工作室2025年影視作品最新動向！迪士尼公布最新真人版史迪仔《Lilo & Stitch》電影期間，史迪仔驚喜現身會場，與一眾觀眾及傳媒互動，期間更與代表香港到場的小薯茄成員童童（蔡曉童）超近距離接觸，讓童童亦驚喜不已！

小薯茄成員童童、程人富亦代表香港出席2024年迪士尼亞太區發布會！（莫匡堯 攝）

迪士尼發布會上宣布史迪仔將推出真人版電影，史迪仔亦驚喜出現與觀眾互動！（莫匡堯 攝）

迪士尼發布會上宣布史迪仔將推出真人版電影，史迪仔亦驚喜出現與觀眾互動！（莫匡堯 攝）

2024年迪士尼亞太區發布會現正舉行。（莫匡堯 攝）

發布會後，小薯茄童童與程人富於場外接受香港傳媒訪問，分享到新加坡參加發布會的得着與童童的奇遇！程人富與童童表示參加發布會，除了與觀眾分享迪士尼影視作品的最新消息，亦會訪問韓劇《照明商店》（Light Shop）的兩位主角，更一早準備超人氣遊戲「雪櫃冷笑話」與朱智勛、朴寶英一齊互動，程人富表示：「諗住有呀！睇下到時情況，時間許可一定會拍埋，係我哋重要任務中嘅重要任務！」童童更表示已練習定韓文：「係韓文冷笑話！」更即刻轉用韓文自我介紹：「你好！我的名字叫做童童！」發音相當準確又可愛！

小薯茄成員童童與程人富於迪士尼發布會上受訪時，表示已帶定雪櫃拍攝「韓文冷笑話」。（莫匡堯 攝）

談到發布會途中的奇遇，童童興奮地表示：「真嘅史迪仔行出嚟，咁我咪影佢囉，點知佢無啦啦行過嚟，摸下我個頭，我勁近咁影咗個第一身視角，勁正！」二人成長的迪士尼童年回憶，程人富表示：「我喺毫無預警之下知道Toy Story（《反斗奇兵》）會出第五集！好期待，我覺得係PIXAR最有代表性嘅系列！」

而童童亦分享指：「啱啱話《超人特工隊》會出第三集！我勁開心，我超鍾意《超人特工隊》頭一二集已經睇過無數次！終於出第三集，希望2026年可以睇啦！」更以另一部期待已久、改編自Bob Dylan生平故事的作品大開玩笑：「仲有《A Complete Unknown》，有添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、我杯茶——我杯『甜茶』，飲得杯落！好正喎，仲要唱歌！」

史迪仔出場時，與小薯茄童童超近距離接觸。（莫匡堯 攝）

童童與程人富分別分享與迪士尼作品之間的童年回憶。（莫匡堯 攝）