破地獄｜黃子華周日加碼跑14場謝票　勢向個人第二部破億票房邁進

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，陳茂賢自編自導的英皇電影《破·地獄》，自11月9日上映以來，票房不斷破紀錄。截止今日（22/11）中午，電影上畫不足2星期票房已大收7,500萬，而且氣勢似乎仍未減退。而主角黃子華都不敢怠慢，就算正閉關綵排舞台劇《香港式離婚》，都抽出一日時間謝票，仲一謝就謝足14場。看走勢去到周日結算，票房必然破8000萬，而下一步就向破億進發。



電影上畫不足2星期票房已大收7,500萬，而且氣勢似乎仍未減退。（網上圖片）

電影《破‧地獄》自上畫以來一直大破任何紀錄，首日公映更破香港電影史上開畫日票房紀錄。（網上圖片）

電影《破‧地獄》，一個「破」字相當應景，自上畫以來一直大破任何紀錄，包括開畫已破近十年香港電影開畫場次最高紀錄 ，香港及澳門放映逾1000場。而首日公映更破香港電影史上開畫日票房紀錄。今日（22/11）電影公司又帶來兩個好消息，包括電影上畫第13日，票房已大收7,500萬，而入場人次亦衝破100萬。

如無意外，《破‧地獄》將會是黃子華個人第二部票房破億的電影。（《破‧地獄》劇照）

上映19日達100萬人次觀看

如果拿今年五月上畫的《九龍城寨之圍城》作比較，據香港票房有限公司發布2024年中報告，當時該片在香港上映62天，觀眾人次高達1,598,773人（截至2024年6月30日止)，亦成為有記錄以來中西片入場人次第二名，而當時錄得的港澳總票房為$109,782,568，直逼1億1千萬港元票房大關。現在《破‧地獄》以19日就做到100萬人次，可見最終票房破億是意料之內，下個目標將是破《九龍城寨之圍城》票房，終極目標更當然是《毒舌大狀》1億1500萬的紀錄。

紀錄係要嚟破，但有咩好過由自己去破？《毒舌大狀》是本港首部破億元票房的港產片。（劇照）

上映19日達100萬人次觀看。（網上圖片）

14場謝票全數爆滿

票房數字亮麗，早前連許冠文都出席謝票，而作為主角的黃子華，縱使早已宣布要閉關，為12月公演的舞台劇《香港式離婚》綵排，但都特別抽空一日，於今個星期日（24/11）跑謝票，而且一跑就14場。不過戲票自昨日公開發售已秒爆，一票難求，全數紅日。相信加上子華神這趟謝票，電影過埋呢個周末定必可超越8000萬，下星期就可以向億進發。