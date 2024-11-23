鍾雪瑩由星光大道變金馬影后　為演戲辭退電台DJ︰對鍾意的負責任

憑電影《看我今天怎麽說》入圍《第61屆金馬獎頒獎典禮》最佳女主角的鍾雪瑩，是繼去年《填詞L》後第二次入圍，今次終於成功騎走金馬。現年29歲的她，做過電台DJ，又是填詞人，早年更晉身演員行列。對不少香港觀眾而言，首次接觸她的可能是與謝賢（四哥）合作《殺出個黃昏》，飾演哎吔孫女，隨後就是《填詞L》的追夢少女。今次在電影《看我今天怎麼說》，飾演一位聾人。



鍾雪瑩在講得獎感受時，亦特設手語翻譯。（金馬直播截圖）

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首奪金馬影后。（金馬直播截圖）

鍾雪瑩在電影中飾演聾人，並努力學會說話。（《看我今天怎麼說》劇照）

鍾雪瑩一直想投身娛樂圈做演員，2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。隨後入讀香港浸會大學傳理系，畢業後加入商台叱咤903主持電台節目，至2020年3月1日離開，而離開主因就是要當演員。

2010年，當時只有15歲，還是中學生的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。（影片截圖）

《看我今天怎麼說》為鍾雪瑩二度挑戰金馬影后。（《看我今天怎麼說》劇照）

鍾雪瑩曾當過商台DJ，為全心全意當演員而辭退。（網上圖片）

鍾雪瑩曾接受《香港01》專訪，自言演員一直都是她想行的路︰「辭職電台都是覺得要對自己鍾意的事負責任，要全心全意投入去做，未能好好兼顧自己鍾意的事反會令自己不開心。」事實上，近年她都獲得不少機會，除了《殺出個黃昏》，在《狂舞派3》（2021）飾演BabyJohn女朋友，在《媽媽的神奇小子》（2021）飾演智障女孩嬌；在《正義迴廊》飾演七人陪審團中有獨立思考的鄭家雯等。

鍾說覺得演出電影帶給她很多新鮮感。（網上圖片）

在《殺出個黃昏》中鍾雪瑩大部分的戲份都是跟四哥在一起。（電影劇照）

鍾雪瑩在《殺出個黃昏》整體戲份、角色都突出很多。（劇照）

2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，鍾雪瑩便獲提名第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角。2023年，又憑電影《填詞L》入圍第60屆金馬獎最佳女主角，為入行以來首度獲得影后提名，其後再獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。

鍾雪瑩先後憑電影《填詞L》，入圍第60屆金馬獎最佳女主角，為入行以來首度獲得影后提名，其後再獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。(《填詞L》劇照)

鍾雪瑩同是在去年獲得「金馬獎」提名及第四十二屆金像獎入圍最佳女主角的候選人。（資料圖片）

最鍾意免費試鏡

鍾雪瑩曾指自己從來冇停止過casting（試鏡），還說好鍾意casting︰「因為呢個係免費嘅學習機會，我仲好鍾意主動問人有冇casting。」而當年作為新人的她，一開始就要面對四哥、家棟、一眾前輩，理應會壓力好大，但都不算大壓力大，全因自己當時甚麼都唔識，最擔心的一件事是如何不會令到整件事因為自己而變得差。

至於跟四哥較深刻的戲份主要都是在他的家中，因為那部分去到最後才拍，在屋中的拍攝令她的情緒更加投入，看似大家似乎都有了小小默契。當問到四哥私下一面如何時，她笑言：「佢得閒就會話想飲可樂、食燒賣，呢方面好得意、好似小朋友。」