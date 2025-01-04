破地獄︱預測實現金像大滿貫有隱憂　衞詩雅或遭多方夾擊爭影后

香港殯儀題材文藝片《破．地獄》，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手合作，與衞詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。《破．地獄》自上月初上映後，大受觀眾歡迎、屢創票房奇蹟，暫以1億5000萬本地票房穩踞香港史上華語電影最高票房寶座！



《破．地獄》成為今年度最大票房奇蹟！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》暫以1億5000萬本地票房穩踞香港史上華語電影最高票房寶座！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》叫好亦叫座，讓不少觀眾睇好將會成為明年香港電影金像獎的大贏家，作為文藝片亦有望成為第三部「金像大滿貫」得獎作品，即橫掃最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男女主角的電影，此前僅有名導許鞍華憑《女人四十》及《桃姐》兩次實現大滿貫奇蹟！

不少觀眾睇好《破．地獄》將會成為明年香港電影金像獎的大贏家！（《破．地獄》電影劇照）

許鞍華曾經憑《女人四十》及《桃姐》兩度創造金像獎大滿貫的傳奇。（Getty Images）

許鞍華憑《女人四十》首次實現大滿貫奇蹟！（《女人四十》劇照）

許鞍華多年後憑《桃姐》再次實現大滿貫奇蹟！（《桃姐》電影劇照）

然而隨不少文藝片爭相在年底上映，讓《破．地獄》實現金像大滿貫出現隱憂，不少影迷與網民在各社交媒體平台競猜明年金像獎賽果時，均有不同心水貼士，以下將整合及分析《破．地獄》於大滿貫五大獎項中各自的最大對手：

最佳電影獎

《破．地獄》作為年度最賣座作品，不論口碑與票房均具問鼎「最佳電影」的資格。然而有觀眾網民認為，作為文藝片的《破．地獄》雖然有一定優勢，但亦不能看輕同為票房奇蹟的《九龍城寨之圍城》，在製作規模與效果展現商業動作片的實力，具有一爭長短的能力。

《破．地獄》作為年度最賣座作品，不論口碑與票房均具問鼎「最佳電影」的資格！（《破．地獄》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》在製作規模與效果上，亦展現商業動作片的實力。（《九龍城寨之圍城》劇照）

最佳導演獎

執導《破．地獄》的陳茂賢被外界視為「最佳導演」獎的理想得主，展現比《不日成婚》系列更深切的敘事功力。另一邊廂則有觀眾網民認為，上屆得主鄭保瑞導演有望憑《九龍城寨之圍城》冧莊得獎；曾經憑《踏血尋梅》提名的翁子光亦有機會憑《爸爸》加入競爭！

《破．地獄》導演陳茂賢早前已於亞太影展勇奪最佳導演獎。（資料圖片）

執導《九龍城寨之圍城》的鄭保瑞，去年憑《命案》獲得最佳導演獎。（金像獎大會提供）

執導《爸爸》的翁子光，曾經憑《踏血尋梅》提名最佳導演。（資料圖片）

最佳編劇獎

在編劇的名單中，作為資深編劇的陳茂賢自然為理想得主，但與導演獎項一樣，觀眾網民亦認為曾經憑《踏血尋梅》獲得「最佳編劇」的翁子光亦是實力相約的對手，二人或將同時在兩大創作獎項中競爭！

曾經憑《踏血尋梅》獲得「最佳編劇」的翁子光，今年執導兼編劇新作《爸爸》，成為陳茂賢實力相約的對手。（《爸爸》電影劇照）

最佳男主角獎

備受矚目的演技獎上，首屆金像影帝許冠文，被視為將憑《破．地獄》相隔40多年再度得獎的大熱！同時曾經三度獲封影帝的劉青雲，在新作《爸爸》所展現樸實無華的演技，層次亦比三部得獎前作更高，成為許冠文得獎的最大對手！

首屆金像影帝許冠文，被視為將憑《破．地獄》相隔40多年再度得獎的大熱！（葉志明 攝）

曾經三度獲封影帝的劉青雲，在《爸爸》的演技層次比三部得獎前作更高，成為許冠文的最大對手！（葉志明 攝）

最佳女主角獎

影后爭奪戰中，去年憑《不日成婚2》提名的衞詩雅，在《破．地獄》上映後成為最熱門封后人選。然而早前於台灣獲封金馬影后的鍾雪瑩，於《看我今天怎樣說》裡表現被受肯定，成為衞詩雅最大競爭對手；同時資深演員葉童在新作《淺淺歲月》的演出，亦被優先場觀眾高度評價，加上另有主演《從今以後》的資深舞台劇演員區嘉雯，相信衞詩雅在資歷深淺的對手夾擊之下，「最佳女主角」獎將成為最激烈的戰場！

《破．地獄》上映後，衞詩雅成為金像獎最熱門封后人選。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》上映後，衞詩雅成為金像獎最熱門封后人選。（《破．地獄》電影劇照）

衞詩雅今年初憑《不日成婚2》提名金像獎最佳女主角。（梁碧玲 攝）

鍾雪瑩早前憑《看我今天怎樣說》於台灣榮封金馬影后。（葉志明 攝）

資深演員葉童在新作《淺淺歲月》的演出，亦被優先場觀眾高度評價。（葉童微博圖片）