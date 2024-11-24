寄了一整個春天｜邱彥筒著內衣褲戲冇尷尬　陳書昕︰劇組予安全感

電影《寄了一整個春天》由邱彥筒、陳書昕主演，新導演葉鈺瀛執導。故事講患有口吃的許澄（邱彥筒Marf 飾）和性格反叛的Rachel（陳書昕Sheena 飾）在網上販賣原味內褲，繼而探討人與人之間的溝通。戲中有趣是沒有激烈的情慾場面，但就有不少暗暗踩界的情節，而兩位就以最自然的方式演繹，令人欣賞。（電影現已上映）



電影《寄了一整個春天》由邱彥筒、陳書昕主演，原來二人早在電視劇《那年盛夏我們綻放如花》，有過一幕之緣。（梁碧玲 攝）

鳴謝

化妝︰Cathy Zhang @zhangloo（陳書昕）

髮型︰Kristy Cheng @kristywailing（陳書昕）

場地提供：The AIR (The ONE)

二人再次在新作中飾演學生，對於這套「戲服」已駕輕就熟。（《寄了一整個春天》劇照）

校服令人率性

其實Marf與Sheena早在電視劇《那年盛夏我們綻放如花》，有過一幕之緣，但就是一幕所以印象淺淡。今次再合作，再次以學校為背景，再次要穿上校服，對於這套「戲服」，二人都駕輕就熟。Marf︰「戲服是演員最好的助手，一著起就好想做啲不負責任，任性地做很多事情。」Sheena︰「係咪要做寶礦力式奔跑同嗌︰『我哋永遠都係好朋友！』最緊要心境要襯番十幾歲學生妹行徑，要搵番當中的率性，否則就易變成扮率性。」

陳書昕︰「最緊要心境要襯番十幾歲學生妹行徑，要搵番當中的率性。」（《寄了一整個春天》劇照）

一直被誤解的陳書昕

陳書昕Sheena出道以來多演學生角色，準確點是壞學生角色，《那年盛夏我們綻放如花》會欺凌Marf，到《十七年命運週期》是問題學生，來到《寄了一整個春天》，都是略帶叛逆，到底做學生時的Sheena有幾乖/曳？「我本身唔係乖學生，但都唔會做過界嘅事，但同時亦不是循規蹈矩的人，其實我只係口頭上要威，實情咩都冇做過，即係個底係乖但又鍾意扮曳。」

不時要演叛逆學生的陳書昕的自白︰「其實我只係口頭上要威，實情咩都冇做過，即係個底係乖但又鍾意扮曳。」（梁碧玲 攝）

或許是態度率直，說話語氣帶點倔，每每就被誤會。Sheena︰「可能似這種人，其實我唔係咁，令人好多誤解。」要Ｍarf回想對她的第一個印象︰「佢眼神好硬淨，第一次見佢係《那年盛夏》，飾演欺凌我嘅角色，可能都有影響。不過我冇因為一個印象認定對方係咩人，可能我都成日被人誤解，所以我盡量唔會去誤解人。」最後Sheena再補充一句︰「本身我係怕事，所以先起槓。」

邱彥筒演口吃後有得著

Marf個角色是名口吃少女，導演找了一位在中學擔任言語治療師的朋友，加上幾位有這問題的學生，讓她去接觸和觀察，從而可以演繹得貼近些。「自己冇喺屋企練習，要練通常都是在導師或導演面前練，因為冇人指點下，我怕錯了都不知，反而會影響個表現。」

戲中有不少暗暗踩界的情節，而兩位就以最自然的方式演繹。（梁碧玲 攝）

不過經過今次演繹，反而令Marf在說話上有了得著。「講嘢再清晰咗，平時會嘗試拖慢嚟講，拍完之後講嘢仲會細聲點，會留意咗聲音的變化。又其實戲中所講的口吃，是代表有口難言，想講又不知怎去表達，有時潛意識會按住自己不去講某些事，我自己有時都係個有口難言的人。」

對特別癖好的包容

戲中一個主題是兩個少女賣原味內褲去賺零用錢，Marf起初都擔心觀眾會覺得這題材踩界，但出來反應都沒過激反應。「其實這都是個社會現象，我看過一本書，有關世界的奇事奇觀，好些社會現象是冇辦法控制，但只要影響不到別人就可以共存。在我眼中這只是一宗交易，同買賣傢品、器材差不多，所以對這題材是有小小寬容，而且我們的意途並不是疏擺大家去做這件事。」

Marf有一場戲要穿不同的內衣褲出場，在那個小時內就是不停地著著除除，換咗好多條。（梁碧玲 攝）

由於涉及賣原味內褲，所以戲中不乏穿上內褲示人，或在買家面前除內褲的情節，而兩位在戲中表現都非常自然，彷如在家中的舉止。Marf︰「重點就係要當自己喺自己屋企那份自然，這是工作人員給予我的安全感，劇組好好會驅散不需要在場的同事，好讓我會演得自然一點。其中一幕要穿不同的內衣褲出場，在那個小時內就是不停地著著除除，換咗好多條。」

相對Sheena，她要在街上在買家面前除，反而覺得不太尷尬。「因為大家都知在拍攝，沒有尷尬感覺，就算是劇組的男同事，大家都冇奇異目光，感覺好安全，所以拍攝時可以好自然。」