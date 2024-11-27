Marf抱恙回應耍大牌缺席新戲謝票指控　經理人抱不平：頸椎也傷了

邱彥筒（Marf）主演的首部電影《寄了一整個春天》近日上畫，但票房暫時麻麻，導演葉鈺瀛都打告急牌。而日前另一女主角陳書昕（Sheena）在街頭Busking谷新戲，不過有網民就質疑為何Marf有空出化妝片卻不去謝票，甚至質疑她耍大牌，未盡力宣傳。

邱彥筒（Marf）主演的首部電影《寄了一整個春天》近日上畫，她飾演口吃少女。（劇照）

Marf缺席謝票，只得另一位女主角陳書昕Busking宣傳新戲。（電影公司提供）

Marf昨日（26日）在社交平台澄清事件，坦言：「近日見到大家對我對電影嘅宣傳嘅態度有所誤會」，她說化妝片是一星期前拍的，純粹是臥病在床想分享開心事，不想大家關心。Marf解釋缺席原因：「缺席謝票是因為身體唔爭氣 ，重感冒再意外導致頸同脊椎都受傷了 要做物理治療」，她說會努力康復，希望不影響下月中的演唱會以及其他工作，再在謝票場跟大家見面。

網民質疑Marf為何有時間拍化妝片，冇時間謝票，質疑她耍大牌。（IG@_marifemarife_）

Marf解釋自己缺席的原因，透露是「身體唔爭戲」，因病才未能去謝票。（IG@_marifemarife_）

而COLLAR經理人戴穎（Wing）都少有出聲為Marf缺席謝票解畫，她甚至就自己安排不當而承擔責任，她透露：「上星期COLLAR全團都幾乎病了，而且情況嚴重得很，有人進出幾次醫院，有人到今日還在嘔，但是大家每天都努力地排練。」Wing指Marf背負太多工作，包括出合唱歌、宣傳電影、排練演唱會等，並表示：「缺席謝票也不是一個隨意的決定，她本人撐過了幾場謝票後發現病情嚴重了，有一晚臨時缺席謝票是因為發現頸脊也受傷了，辜負了整條非常用心的宣傳團隊，對不起大家。」

COLLAR經理人戴穎（Wing）少有出聲為缺席謝票解畫，她甚至就自己安排不當而承擔責任，並透露：「上星期COLLAR全團都幾乎病了。」（資料圖片）

Wing亦說，電影上畫才幾天，但上映場次已非常少，她眼見宣傳團隊很努力，導演甚至哭了，她覺得非常心痛，希望大家大大力支持《寄了一整個春天》。Wing再幫Marf講好說話，不值她被批評大牌，「之前電影節、首映和訪問，所有造型和某些宣傳内容都是來自她的創意，她對這部電影的愛，這樣的緣份和關係，如果換來只是談論她『大牌』缺席，我自己覺得不太公平，所以還是忍不住想描述多點。」最後，Wing叫大家不用擔心COLLAR，指她們已慢慢康復中。

Wing坦言Marf缺席謝票不是一個隨意的決定，又指她之前都很努力，亦為電影投放了很多心血。（資料圖片）

戴穎明言：「她對這部電影的愛，這樣的緣份和關係，如果換來只是談論她『大牌』缺席，我自己覺得不太公平」（IG@bwingtai）