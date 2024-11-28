臨時決鬥｜煞科古天樂變打卡位　角色曝光伍允龍變王十有悲慘身世

2025農曆新年賀歲電影鉅獻《臨時決鬥》，由《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出。經過演員傾力演出，幕後精心製作，《臨時決鬥》亦已順利煞科，準備好今個農曆新年跟大家興奮拜年。

《臨時決鬥》亦已順利煞科，準備好今個農曆新年跟大家興奮拜年。（《臨時決鬥》花絮照）

戲中多位演員在擂台上交出驚喜動作演出，台前幕後趁煞科時刻齊集擂台大合照，古天樂成為演員的打卡對象，蝦頭要古仔攬攬合照，陳湛文就握手道別，古天樂當然有求必應，古天樂說：「好開心順利完成賀歲片《臨時決鬥》拍攝，見到演員好努力演出精彩嘅動作場面，加上充滿喜劇節奏的故事，相信係一齣娛樂性豐富的賀歲好戲。」

古天樂飾演曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王，矢志培訓職業拳手。（《臨時決鬥》劇照）

梁詠琪說：「同丹妮、秀娜、蝦頭一齊練拳準備呢部戲都好開心，識到佢哋好開心，相隔多年再同古仔合作感覺好新鮮，今次再次同佢做夫妻，感覺幾得意，好親切感覺。我拍第一部戲時已認識導演，當時佢幫我試鏡，識咗咁多年第一次合作，多謝導演畀我好大發揮空間。」

梁詠琪飾演當年因相夫教女而退出娛樂圈的女星，在閨密幫助下試圖復出。（《臨時決鬥》劇照）

王丹妮說：「內心一直好想拍一次喜劇，今次終於願夢成真，有機會同全新演員組合合作，喺佢哋身上學到好多拍喜劇的技巧。同埋有某幾日連續拍攝完泰拳動作，嗰幾個朝早起身都周身肌肉酸痛，但成功做到拍攝要求嘅動作之後，滿足嘅感覺真係難以形容。今次對角色係一個挑戰，對王丹妮亦係一個挑戰，經此一役自己成長咗，更加無畏無懼，係好寶貴嘅拍攝體驗。」周秀娜說：「對於我來講係新鮮刺激拍攝過程，特別係我同丹妮的一場拳擊比賽，整個過程好滿足，我哋好少用到替身，所以好有成功感，開心滿足。」

王丹妮飾演廣告界女強人，是人生勝利組，卻意外發現男友有外遇，而對手竟是澳門女拳王孫雅雲。（《臨時決鬥》劇照）

胡子彤說：「雖然拍攝現場好緊湊，但我哋每個人付出都好多，很期待看到齣戲，今次是首次自己較多喜劇成份的電影，而拍攝過程好好玩，整件事很享受。」張文傑說：「今次開心可以同一班知己一齊拍戲，知己又經常請我哋食嘢，希望大家會鍾意部戲，俾一個開心的新年大家，到時記得入場睇我Ger古大戰。」

胡子彤飾演古天樂愛徒，對泰拳滿懷熱誠，即使連輸三十七場，仍一直打下去。（《臨時決鬥》劇照）

蝦頭說：「第一次同GiGi、丹妮、娜姐有動作片段，好多驚喜，第一次合作好有火花，好多傾偈時刻，新一年希望畀到大家好好的能量，同好熱血的感覺。」陳湛文說：「睇吓兩個美女，為咗爭我呢個咁嘅男仔打擂台，唔好為咗我打嘞﹗」王頌茵說：「難得可以同GiGi、王丹妮、蝦頭等一齊合作，可以一次過實現晒我多個願望。」

楊詩敏飾演梁詠琪閨密兼經理人，為她復出娛樂圈穿針引線。（《臨時決鬥》劇照）

人物介紹

鍾磊（古天樂 飾），「鍾磊舍」的創辦人，曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王，矢志培訓職業拳手。即使拳館經營困難，他仍選擇積極面對，努力堅持下去，貫徹其遇上強敵從不退縮的畢生理念。

嘉莉（梁詠琪 飾），鍾磊的妻子，當年因相夫教女而退出娛樂圈，如今在閨密碧珠的幫助下試圖復出，在廣告試鏡時跟林雪發生衝突，為了積極轉型成為動作女星，毅然加入泰拳特訓。

林雪（王丹妮 飾），廣告界女強人，是人生勝利組，卻意外發現男友有外遇，而對手竟是澳門女拳王孫雅雲。好勝心強的她狠下戰書，決心到「鍾磊舍」拜師學拳，誓要在擂台上決一勝負。

陳偉斌（張文傑 飾），鍾磊的大弟子，當年因不認同師父的打拳理念，決定自立門戶開辦「南拳館」，以商業手法經營拳館生意。及後重遇師父，挑戰上擂台打一場，以了結他們之間多年的師徒恩怨。

張文傑飾演古天樂大弟子，當年因不認同師父的打拳理念，決定自立門戶開辦「南拳館」。（《臨時決鬥》劇照）

高秋（胡子彤 飾），鍾磊的愛徒，對泰拳滿懷熱誠，即使連輸三十七場，仍一直打下去，屢敗屢戰，不斷刻苦鍛練，堅信終有一天會取得勝利，以答謝師父的教導。

孫雅雲（周秀娜 飾），曾是鍾磊的徒弟，為人樂觀，對一切無所畏懼。多年前離開「鍾磊舍」後經歷過無數挫敗，最終成為澳門女拳王。因愛上林雪的男友，跟她一戰。

周秀娜飾古天樂的徒弟，為人樂觀，對一切無所畏懼。（《臨時決鬥》劇照）

Daniel（陳湛文 飾），醉心繪畫，深信這個世界不是只得輸贏。自從跟林雪一起後，整個世界像是由彩色變成黑白，後得孫雅雲所拯救，向林雪提出分手。

陳湛文飾演王丹妮男友，醉心繪畫，深信這個世界不是只得輸贏。（《臨時決鬥》劇照）

王十（伍允龍 飾），鍾磊的同門師弟，二人感情要好，精通氣硬功鐵布衫的他因頭部被打傷而變得傻頭傻腦，之後遠走泰國發展，教導泰拳結果大受歡迎。

伍允龍在《九龍城寨》飾演王九，打到龍捲風死死下，今次飾演王十，係古天樂同門師弟，二人感情要好，精通氣硬功鐵布衫的他因頭部被打傷而變得傻頭傻腦。（《臨時決鬥》劇照）

碧珠（楊詩敏 飾），嘉莉的閨密兼經理人。因林雪是她的姪女，於是撮合二人合作，為嘉莉復出娛樂圈穿針引線，對她不離不棄，給予無限量的支持。

喬晴夫（喬靖夫 飾），事業有成的生意人，充滿愛心，計劃收購「鍾磊舍」改建成為老人院，造福長者

在《九龍城寨》飾演忠臣「阿七」的喬靖夫，今次飾演事業有成的生意人，充滿愛心，計劃收購「鍾磊舍」改建成為老人院，不過睇牌面就唔似善男信女。（《臨時決鬥》劇照）

鍾意（王尹菁 飾），鍾磊的女兒，人細鬼大，年紀輕輕已經懂得為自己的將來未雨綢繆，經常替父母擔心。

「魚蛋妹」王尹菁飾演古天樂女兒，人細鬼大，年紀輕輕已經懂得為自己的將來未雨綢繆。（《臨時決鬥》劇照）

Bingo（王頌茵 飾），林雪的助理，話頭醒尾，心思縝密，深得上司重用。

王頌茵飾演周秀娜的助理，話頭醒尾，心思縝密，深得上司重用。（《臨時決鬥》劇照）

故事大綱

「鍾磊舍」，由曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王鍾磊（古天樂 飾）創立，矢志培訓職業拳手。即使拳館經營困難，他仍選擇努力堅持，貫徹其遇上強敵從不退縮的畢生理念。

廣告界女強人林雪（王丹妮 飾），意外發現男友Daniel（陳湛文 飾）有外遇，情敵竟是澳門女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），好勝心強的她狠下戰書，誓要在擂台上決一勝負。

林雪越級挑戰，得知孫雅雲曾是鍾磊的徒弟後，決心到「鍾磊舍」向鍾磊拜師學拳，師母竟是跟她在廣告拍攝上發生過衝突的嘉莉（梁詠琪 飾）。嘉莉當年因相夫教女而退出娛樂圈，如今在閨密碧珠（楊詩敏 飾）的幫助下試圖復出，可惜波折重重……

林雪在鍾磊的愛徒高秋（胡子彤 飾）指導下，接受一系列地獄式訓練，即使不是做著自己擅長的東西，也付出百分百努力。

在鍾磊的嚴格試煉下，一直是人生勝利組的林雪驚覺無論有多努力，結果都是徒勞無功，她後悔當初一時衝動而練習打拳，更因害怕失敗而想過放棄。但在一班戰友的鼓勵下重新振作，逐步認清自己一直以來的堅持不是為了男友，而是為了讓自己作出改變，鍾磊等人受到林雪影響，紛紛跳出舒適圈，勇敢面對以前不敢挑戰的事，鍾磊亦決心跟理念不同的大徒弟陳偉斌（張文傑 飾）來一場臨時決戰……