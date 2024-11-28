62歲港片億萬富婆曬旅行短片　蘋果肌疑似加工水靈雙眼驚變腰果形

62歲港產片一代女神關之琳，自2005年淡出大銀幕後過億萬富婆生活，動向仍一直被受影迷粉絲關注。關之琳曾先後兩度短暫結婚，單身多年的她近日被網民於東京羽田機場偶遇，被發現與一位高大的小鮮肉同行，感情生活再度成為熱門話題。日前關之琳於個人微博上連日分享幾段旅行影片，拍攝自己在敦煌大漠下的風光，吸引大量影迷粉絲廣傳。

關之琳是公認的港產片一代頂流女神。（關之琳IG圖片）

關之琳是公認的港產片一代頂流女神。（關之琳IG圖片）

關之琳在影片中，以廣東話表示旅行令自己身心舒暢，鼓勵粉絲們：「如果你覺得攰，就好好瞓一覺，或者去大自然行下、輕鬆下，我知道你已經好盡力做好你自己㗎喇！」短短十多秒的影片轉眼有過萬人觀看！然而，有不少網民的焦點落在關之琳的容顏變化，不少網民直言女神雖然邁入花甲之年，但仍然注顏有術、非常上鏡。

關之琳於微博上連日分享數段於敦煌旅行的影片。（關之琳微博影片截圖）

關之琳於微博上連日分享數段於敦煌旅行的影片。（關之琳微博影片截圖）

同時亦有網民認為，關之琳相比年輕時容貌變化甚大，一對水靈大眼明顯因為眼皮下墜而變小，更似出現大細眼的狀況，疑似後天升級過的蘋果肌亦令雙眼呈腰果形；加上拍攝片段時似乎用上美顏濾鏡，讓關之琳面容看似僵硬，而且湧現「網紅樣」磨皮、尖面的特徵！

關之琳於影片中的一雙水靈大眼變成腰果形，燦笑時更疑似出現大細眼！（關之琳微博影片截圖）

關之琳於影片中的一雙水靈大眼變成腰果形，燦笑時更疑似出現大細眼！（關之琳微博影片截圖）

關之琳於影片中的一雙水靈大眼變成腰果形，燦笑時更疑似出現大細眼！（關之琳微博影片截圖）

不少網民在影片下留言表示：「就兩字：女神」、「健康，開心就好，其實我們都是世上的過客」、「看來美女還是需要年份感的…沒有歲月就沒有這味道」、「整容臉變形了？」、「好久不見的姐姐」、「只見年輕，不見年紀」。