得寵先生｜盧慧敏難忘悲慘結局　廖子妤演父女掛住爸爸︰唔識去愛

電影《得寵先生》正式上畫，故事由鄭丹瑞做主角，飾演一位臭睥氣老人，身邊就有兩個努力誘導他的人，包括在戲中飾演動物義工的盧慧敏（Amy Lo）及女兒廖子妤（Fish）。兩位初次跟旦哥合作，起初都戰戰兢兢，但隨後就覺得旦哥的惡都是在裝腔作勢，暗地裡都是一個超級好人，其中廖子妤跟她相處後╴更想起在大馬的爸爸，有所感觸。



鳴謝

場地︰No. 5 Studio （IG/FB@no5studiohk）

化妝︰Man Man（Amy Lo）、Melody Chiu（Fish）

髮型︰Cooney Lai @ il colpo（Amy Lo）、hair；Zap Tang（Fish）

兩位都是第一次跟鄭丹瑞合作，就要在戲中飾演其人生重要的女人。（劉智源 攝）

Amy︰旦哥只係扮惡

今次是Amy第一套做女主角的電影，便跟前輩旦哥合作。「他好多材多藝，集多職於一身，一開始係有少少壓力，想自己做得更好，但旦哥好明白演戲要雙向，所以主動破冰，不停買咖啡買甜點請大家食，拉近個關係，去到後來我不單止唔怕佢，因為角色上會不時鬧佢，拍到最後收唔到，現場都係咁窒佢，哈哈……」

今次是Amy第一套做女主角的電影，便跟前輩旦哥合作，起初有點緊張，後來都變得投契。（劉智源 攝）

Amy在戲中是寵物義工，慢慢感染了旦哥。（《得寵先生》劇照）

廖子妤完全體會到兩位的轉變。「我最初是一齊對戲，對完戲就離開劇組一段時間，到我返番劇組，發覺佢兩個已經好投契，我就好似錯過咗啲嘢咁，有種不是味兒的感覺。但正正戲中角色就係話我同爸爸有不咬弦，他又偏偏對呢個動物義工相處得好好，令我感受到好似被人搶走爸爸一樣，所以好成功地投入到戲。」

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廖子妤在戲中跟旦哥演父女，當中的不咬弦竟想起自己跟爸爸的關係。（劉智源 攝）

廖子妤︰爸爸我係好愛你，只係唔識得點去愛

問到Fish跟旦哥演父女，當中可有將個人經歷投射當中，Fish已歎一口氣︰「我怕又講到喊……希望爸爸不會看到呢個訪問啦，爸爸我係好愛你，只係唔識得點去愛，所以同角色某部分係似。」Fish的爸爸在她細個時已到外地工作，同戲中的旦哥好似，雖然媽媽在自己成長時好硬淨，可以照顧到一家妥貼，但就是冇人去照顧媽媽的感受。

旦哥在戲中為移民，跟女兒分隔兩地，產生了隔膜。（《得寵先生》劇照）

廖子妤︰「媽媽難受時我是會看到眼內，媽媽的情緒不穩定是會帶給小朋友，子女是會感受到，所以在這不安全感覺下長大的子女，是會有種危機意識，這一點令我可以將自身經驗放在角色入面。」Fish亦開心今次畀個機會自己梳理內心世界，又會反省自己對家人的愛是否足夠，「想趁父母還健在就珍惜這份機會，好想可以一家人去一次旅行，不過我哋好內歛，一感到尷尬就會拎個電話出嚟篤，大家都迴避大家，全家人都係迴避型，我希望可以勇敢啲，做負責收起大家電話嘅人。」

《得寵先生》盧慧敏（Amy Lo）及廖子妤（Fish），在戲中都改變了旦哥。（劉智源 攝）

至於Amy，今次拍攝到結局時，有一幕大量狗狗被毒害的場面，雖然是動物演員演出，但出來效果依然震撼，鏡頭前的眼淚都是真，而這一幕更成為日後拍喊戲最的Flash back畫面。「個角色係成功喚醒自己，我真人比較柔弱，但戲中角色好硬淨，為狗狗的生命好勇敢去悍衛。毒狗一幕令我好崩潰，歷歷在目。甚至在拍其他戲時，都會Recall番呢幕，令自己眼濕濕。」戲中那份無助，無能為力，以及想到大多人都沒去珍惜流浪動物的生命，就令Amy每次想起都想喊。