2024聖誕電影｜陳卓賢處男擔正拍鄭伊健　力戰劉青雲甄子丹林明禎

曾經是香港電影一大檔期的聖誕檔，近年都黯然失色，甚至冇港片排期上畫。不過今年形勢似乎唔同晒，荷里活製作仍受2023年編劇罷工影響，不少作品製作期延期至押後上映，正式在12月上畫的有迪士尼兩套動畫為主，而港片反而人多勢眾，而且有不同片種供選擇，包括初登大銀幕擔正的陳卓賢的《久別重逢》，有下年金像獎影帝大熱的劉青雲《爸爸》，有一改戲路又文又武的甄子丹《誤判》，仲有彭氏兄弟細佬彭發再拍鬼片，搵嚟林明禎主演的《手機見鬼》，部部都有綽頭，今年聖誕好快樂。



電影《破‧地獄》將香港電影再上一次顛峯，相信到聖誕都繼續有《破‧地獄》睇。（《破地獄》劇照）

2024重振雄風

早兩年，港片都忽視了聖誕檔，除了因為荷里活電影強勢避做炮灰，也因為合拍片要跟內地映期銜接，內地最接迎的只有元旦新年檔，如去年《金手指》都只有在聖誕作優先場，30/12才正式上映。而今年可謂重振雄風，而家就同大家逐套數。

劉青雲就是要飾演這位爸爸「永年」，如何面對奪去兩位至親的兒子「厚明」（蘇文濤 飾）。（《爸爸》海報）

《爸爸》劉青雲金像爭影帝大熱

上映日期：12月5日

改編自2010年7月「荃灣享和街弒母殺妹案」，由《踏血尋梅》導演翁子光執導，講述15歲兒子受精神分裂影響，狂性大發在寓所弒母殺妹，而父親正在對面的茶餐廳開工。劉青雲就是要飾演這位爸爸「永年」，如何面對奪去兩位至親的兒子「厚明」（蘇文濤 飾）。率先欣賞過的朋友，都大讚劉青雲演技爐火純青，有別於過去的狂放演繹，今次以受壓仰內歛方式演繹，被認定是來年與《破‧地獄》許冠文爭影帝人選。而早前爆出呂爵安會客串演繹成年版厚明，亦為電影添賣點。

林明禎做女主角，男士會喜愛，女士都會愛，係爵屎唔愛。（《手機見鬼》劇照）

《手機見鬼》彭氏又搞鬼

上映日期：12月12日

未講卡士，先講導演，是彭氏兄弟的彭發，兩兄弟有鬼王之稱，今次再拍「見鬼」，多年來儲儲埋埋嘅點子，一次過爆發。而為配合時代變遷，故事不單以手機為題，成部戲更是全用手機拍攝。有驚嚇先然要有靚女，今次係林明禎，男士會喜愛，女士都會愛，係爵屎唔愛。故事講述YouTube林明禎得到一部鬼手機，並收到來自女鬼陳苡臻的message，要她為她報仇。導演彭發早前因為患癌太太撲水醫病，差點要申請破產，難得人間有情不少老闆紛紛為他開戲，身為觀眾的你，想唔想你呢一票花得更有意義？支持彭發，讓見鬼中有愛。

新一集歷險中，慕安娜向兇險的神秘海域進發，挑戰強大、邪惡的嫉妒之神。（《魔海奇緣2》劇照）

《魔海奇緣2》 經典延續

上映日期：12月5日

迪士尼經典《魔海奇緣》，今年迎來續作《魔海奇緣2》（Moana 2），廣東話配音版繼續張繼聰聲演茂宜，仲有其女兒Kakaball上陣，又有Lolly Talk的吳倩怡（Sinnie）為主角慕安娜發聲。新一集歷險中，慕安娜向兇險的神秘海域進發，挑戰強大、邪惡的嫉妒之神，觀眾可以看到擔任領航者角色的她，成長了，有勇有謀，意志堅定。她與茂宜的友情，與妹妹茜美雅的姊妹之情，為動畫增添感動時刻。

今次是Sony Pictures繼《毒魔》（Venom）、《魔比煞》（Morbius）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）後，又一蜘蛛俠周邊人物的電影。(《狂獸獵人格力文》預告截圖)

《狂獸獵人格力文》超級英雄代表

上映日期︰12月12日

《美國隊長4》出年先有得睇，今年聖誕有另一位蜘蛛俠的暗黑聯盟，《狂獸獵人格力文》（Kraven The Hunter）。今次是Sony Pictures繼《毒魔》（Venom）、《魔比煞》（Morbius）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）後，又一蜘蛛俠周邊人物的電影，今次賣野蠻暴力血腥，走官能刺激。不過睇番上兩部，暴力到將對手斬都零碎唔係問題，劇本零碎先係最大問題，希望阿獵人好番啲啦！

今次的背景，更驚為天人。(《獅子王：木法沙》預告截圖)

《獅子王︰木法沙》真CG假獅子

上映日期︰12月19日

迪士尼殿堂級《獅子王》30周年，2019年的真人版（Live Action），震驚全球，明明係CG，但又好似真嘅，明明係獅子，但又知係假嘅，令人生充滿矛盾。來到全新一集《獅子王：木法沙》（MUFASA: THE LION KING）是獅子王木法沙的前傳故事，正傳出一陣就被刀疤害死，今次睇佢壯年時有幾英。

一部講二人在兩個時代的愛情故事，帶有奇幻味道，鄭伊健飾演一名潦倒音樂人，陳卓賢為年輕版。(《久別重逢》劇照)

《久別重逢》陳卓賢有機候選新演員

上映日期︰12月20日

終於輪到陳卓賢（Ian）有戲擔正，電影《久別重逢》由鄭伊健、陳卓賢、許恩怡、蔡思韵主演，是一部講二人在兩個時代的愛情故事，帶有奇幻味道。鄭伊健飾演一名潦倒音樂人，在一次頻死經歷下，重遇故人而再次振作起來。好在《久別重逢》於今年上畫，如果唔係陳卓賢嘅新演員資格就差點被《12怪盜》斷送。當然入唔入到圍要出年先知，但起碼冇失禮人。

今次唔止打人，仲打埋官司。(《誤判》劇照）

《誤判》 甄子丹「打」官司

上映日期︰12月21日（暫定）

由甄子丹自導自演的《誤判》，首次拍攝法律題材，飾演一名警察，因為不滿罪犯往往在庭上箊法律罅脫罪，於是轉職為檢察官，自己守尾門。雖然轉咗職，但甄子丹就係到子丹，在戲中依然連場大戰，預告就率先曝光港鐵ＭＭＡ，好貼地。而電影另一賣點是文戲都唔失禮，找來許冠文、吳鎮宇、鄭則仕、汪明荃、劉江坐鎮，實行要也文也武。

今集仲加碼，有埋殺神奇諾李維斯(Keanu Reeves)聲演大佬角色Shadow，超音鼠宿敵。(《超音鼠大電影3》劇照）

《超音鼠大電影3》繼續占基利

上映日期︰12月26日

不知不覺《超音鼠》來到第三集，除咗繼續有主角超音鼠，歹角占基利（Jim Carrey）都係不可或缺。今集仲加碼，有埋殺神奇諾李維斯(Keanu Reeves)聲演大佬角色Shadow，超音鼠宿敵，今次好睇喇。