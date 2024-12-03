破地獄｜衛詩雅奪亞太影后回港　導演承諾推加長版︰今日就開工

衛詩雅（Michelle）及導演陳茂賢憑電影《破‧地獄》揚威《第61屆亞太影展》，分別獲得最佳女主角、最佳導演、最佳剪接彭正熙及最佳美術姚漢文。今日（3/12）衛詩雅跟導演陳茂賢從馬來西亞凱旋回港見傳媒，Michelle更配合電影身穿「HELLO」字樣上衣，拎獎都不忘戲中父親「Hello 文」！

由於今晚又要飛墨爾本宣傳，衛詩雅未有拎獎項到場拍照。（梁碧玲 攝）

對於電影奪得獎項，而自己亦是繼華鼎獎後，再奪影后，衛詩雅表示希望套戲繼續去到不同地方。「我都想不到套戲題材是共通的，我剛剛從澳洲悉尼回來，當地觀眾都睇得明亦有感受，希望全世界各地都會睇到這部作品，有北美觀眾已經DM我問幾時可以在當地上畫。」問到對下屆金像獎有冇信心挑戰影后寶座，衛詩雅︰「我諗信心是來自好多觀眾鍾意呢個角色，好多觀眾話呢個角色令佢釋懷。」

Michelle更配合電影身穿「HELLO」字樣上衣，拎獎都不忘戲中父親「Hello 文」！（梁碧玲 攝）

衛詩雅指導演已成大紅人，在機場有人要求合照。（梁碧玲 攝）

《破‧地獄》團隊亦趁機會，興奮宣布截止今日（3/12）下午4點，港澳累積票房衝破1.15億，衛詩雅立即代觀眾追問導演幾時有加場版？陳茂賢︰「子華應承咗大家破咗票房紀錄就會推出，其實我今日已經開始進行。（記︰會加到幾長？）我覺得可以盡長，拍番來都已經有150至160分鐘，盡量可以放入去的內容都會放入去，例如岑珈其，因為是子華神的『偶像』，所以先公布會有他，另外還有谷德昭導演都有客串，都會出現番。」觀眾期待加長版，但Michelle都建議未睇的都先看原版先。「因為這個版本導演剪了49次，都一定有他原因，無論看不看加長版都好，都先看這個版本。」

衛詩雅奪下亞太影展最佳女主角。（資料圖片）

除了作品不斷報喜，來年2月衛詩雅都要做新娘，不過因為工作太忙，這位準新婚都未有太多時間籌備，笑說要謝票加honey moon。「如無意外結完婚仲有其他影展要去，到時可能謝票加honey moon。不過導演上次話要做我姊妹，未婚夫班兄弟一早話好期待我啲伴娘同姊妹，而我都好期待一開門見到導演、朱栢康、岑珈其、陳家樂著晒裙問人拎開門利是的場面。不過到現在好多嘢都未肯定，出年2月先再算，學未婚夫話齋︰『船到橋頭自然直。』」導演更希望衛詩雅早日有喜，屆時就可以開拍《不日成婚3》。