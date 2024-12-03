鄭丹瑞於《得寵先生》中演活火爆老人　好評不斷人寵場反應熱烈

由鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）主演的溫馨善良小品《得寵先生》上周四（11月28日）上映，以1000萬港元製作、被視為黑馬的《得寵先生》，上映短短5日票房突破154萬港元，獲得好成績兼贏得觀眾口碑，實在令人鼓舞！旦哥生動細膩的演出，獲得一致好評。不少影迷大讚他演活了孤獨火爆老人「任春佳」，認為他絕對有資格入圍角逐明年金像獎最佳男主角。

被視為黑馬的《得寵先生》，上映短短5日票房突破154萬港元，獲得好成績兼贏得觀眾口碑，實在令人鼓舞！

團隊近日四出謝票宣傳，旦哥以及導演兼編劇李志偉和何英毅日前現身「99 Buses人寵場」謝票，主人和狗狗們以最熱烈的掌聲和歡呼聲歡迎三位出場，旦哥笑說：「我聽到狗狗講咩㗎，『汪汪汪汪、Superstar Superstar』！」

團隊近日四出謝票宣傳。

旦哥以及導演兼編劇李志偉和何英毅日前現身「99 Buses人寵場」謝票，主人和狗狗們以最熱烈的掌聲和歡呼聲歡迎三位出場。

旦哥見到主人們抱着心愛的毛孩睇戲非常感動，他說：「每一次謝票都好緊張，一入嚟見到你哋啲天使們好熱情咁迎接我，多謝每一位欣賞同喜歡呢套戲嘅你。兩位導演堅持要拍動物嘅戲，而你哋會接受同認同，呢個係好難得。」有觀眾大讚說：「旦哥你好好戲呀！」全場掌聲四聲，旦哥走向坐在前排的狗狗笑說：「多謝你！」場面搞笑。被問到會否開拍續集，導演兼編劇李志偉表示：「咁就要靠大家多啲宣傳！」

旦哥見到主人們抱着心愛的毛孩睇戲非常感動。

被問到會否開拍續集，導演兼編劇李志偉表示：「咁就要靠大家多啲宣傳！」

被問到會否開拍續集，導演兼編劇李志偉表示：「咁就要靠大家多啲宣傳！」

《得寵先生》上映至今好評不斷，影迷大讚電影溫馨感人，當中宣揚的愛護動物意識非常有意義。而演員的演繹亦很到位，旦哥的演出更獲得一致好評。邱士縉@MIRROR讚嘆旦哥拍攝《得寵先生》同時與他拍攝電視劇《野人老師》，成功駕馭兩個截然不同的角色，非常佩服。而不少網民亦大讚旦哥演出真摯細膩，認為他絕對值得入圍明年金像獎角逐影帝寶座。「旦哥演得好生動過癮，明年最佳男主角，真係難揀，旦哥絕對有機會提名。」、「好多人開始討論下年的影帝人選，我覺得《得寵先生》的鄭丹瑞絕對值得一個影帝提名喎！」、「真心正，好睇到黐線，估唔到旦哥鄭丹瑞做得咁自然咁好，真心覺得佢係有力問鼎下年影帝。個人認為，呢套戲根本係今年年度最佳港產片。」

旦哥的演出更獲得一致好評。