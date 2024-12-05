白雪公主｜全新預告登場來年3月上畫　真人版小矮人正常番晒

迪士尼真人版電影系列，一部接一部，跟《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》（Aladdin）及小魚仙（The Little Mermaid）後，又一經典華麗音樂盛宴登場，今次更是迪士尼1937年的首部長篇動畫《白雪公主》，鐵定2025年3月20日上映。

真人版將動畫版的經典場面逐一呈現。（《白雪公主》劇照）

呢幕真係好經典。（《白雪公主》劇照）

電影由《蜘蛛俠：驚世現新》(The Amazing Spider-Man) 導演馬克韋伯 (Marc Webb)執導，以及特別請來《星聲夢裡人》(La La Land) 金像音樂人Benj Pasek和Justin Paul譜寫全新動聽歌曲。從最新預告片可見，展示了奢華製作和精雕細琢的設計，而令觀眾喜愛而熟悉的角色亦悉數登場，而七個小矮人亦與白雪公主同歡歌舞。

真人版唔係「真人扮」，唔使下下都咁真。（《白雪公主》劇照）

咁樣都似樣啲。（《白雪公主》劇照）

至於令人關心的七個小矮人，早在去年7月，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，見到《白雪公主》最新的片場照，真人版電影中的七個小矮人，完全癲覆大家多年來的印象，除了在相中行第一，由《權力遊戲》男星Peter Dinklage飾演的身形合乎童話設定，其餘演員身高都比較高大，亦有女性及其他種族人士參與演出。

相片一出，不少網民都指真人版電影跟原著基本格格不入，批評迪士尼再一次過度追求政治正確。不過迪士尼似乎聽到網民的聲音，兩個月後急急發布一張白雪公主與小矮人共舞的劇照，見到並非真人演繹，安樂晒。

去年7月，英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，見到《白雪公主》最新的片場照，真人版電影中的七個小矮人。（網頁截圖）

《白雪公主》真人版小矮人曝光 變晒高佬修改設定為「神奇生物」

「白雪公主」由《西城故事》(West Side Story) 贏得金球獎最佳女主角（音樂劇或喜劇）的唱得之人、人氣舞台劇新星麗素莎嘉娜 (Rachel Zegler)飾演。雖然膚色上沒有跟足原著，但其歌聲或許挽回不少分數。至於皇后一角，由《神奇女俠》（Wonder Woman）姬嘉鐸（Gal Gadot）演繹，霸氣化身成為「邪惡皇后」，睇頭十足。

皇后一角，由《神奇女俠》（Wonder Woman）姬嘉鐸（Gal Gadot）演繹，一型入格。（《白雪公主》劇照）