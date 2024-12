白雪公主｜全新預告登場來年3月上畫　真人版小矮人正常番晒

迪士尼真人版電影系列,一部接一部,跟《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)及小魚仙(The Little Mermaid)後,又一經典華麗音樂盛宴登場,今次更是迪士尼1937年的首部長篇動畫《白雪公主》,鐵定2025年3月20日上映。

真人版將動畫版的經典場面逐一呈現。(《白雪公主》劇照)

呢幕真係好經典。(《白雪公主》劇照)

電影由《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man) 導演馬克韋伯 (Marc Webb)執導,以及特別請來《星聲夢裡人》(La La Land) 金像音樂人Benj Pasek和Justin Paul譜寫全新動聽歌曲。從最新預告片可見,展示了奢華製作和精雕細琢的設計,而令觀眾喜愛而熟悉的角色亦悉數登場,而七個小矮人亦與白雪公主同歡歌舞。

真人版唔係「真人扮」,唔使下下都咁真。(《白雪公主》劇照)

咁樣都似樣啲。(《白雪公主》劇照)

至於令人關心的七個小矮人,早在去年7月,英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報道,見到《白雪公主》最新的片場照,真人版電影中的七個小矮人,完全癲覆大家多年來的印象,除了在相中行第一,由《權力遊戲》男星Peter Dinklage飾演的身形合乎童話設定,其餘演員身高都比較高大,亦有女性及其他種族人士參與演出。

相片一出,不少網民都指真人版電影跟原著基本格格不入,批評迪士尼再一次過度追求政治正確。不過迪士尼似乎聽到網民的聲音,兩個月後急急發布一張白雪公主與小矮人共舞的劇照,見到並非真人演繹,安樂晒。

去年7月,英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報道,見到《白雪公主》最新的片場照,真人版電影中的七個小矮人。(網頁截圖)

《白雪公主》真人版小矮人曝光 變晒高佬修改設定為「神奇生物」

「白雪公主」由《西城故事》(West Side Story) 贏得金球獎最佳女主角(音樂劇或喜劇)的唱得之人、人氣舞台劇新星麗素莎嘉娜 (Rachel Zegler)飾演。雖然膚色上沒有跟足原著,但其歌聲或許挽回不少分數。至於皇后一角,由《神奇女俠》(Wonder Woman)姬嘉鐸(Gal Gadot)演繹,霸氣化身成為「邪惡皇后」,睇頭十足。

皇后一角,由《神奇女俠》(Wonder Woman)姬嘉鐸(Gal Gadot)演繹,一型入格。(《白雪公主》劇照)