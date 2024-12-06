得寵先生｜鄭丹瑞自認內裡係臭脾氣　「戲中盡情爆發畀我宣洩」

電影《得寵先生》上畫踏入第二周，口碑不俗，在眾多強敵面前，票房成功力衝上200萬，可喜可賀。除了故事感人令人喜出望外，主角鄭丹瑞的演出亦叫人留下深刻印象。一直以來的「小男人」、嘻嘻哈哈的「健康旦」形像，在戲中找不到半點痕跡，有的是個孤獨老人，極臭脾氣的任春佳。今年69歲的旦哥，要作這挑戰，其中一個原因是十年前當過TVB藝員訓練班校長，教過學生一套又一套演戲理論，到底這些理論得唔得，會唔會講就無敵做就無力，今次旦哥似乎真係做到用作品說話。



69歲的鄭丹瑞再做男主角，演技大獲好評。（劉智源 攝）

鳴謝

化妝︰蔡彥菁工作室@Maggie Cho

髮型︰珹元

場地︰No. 5 Studio

經過化妝後，旦哥變得陌生，成為一個孤獨老人。（《得寵先生》劇照）

「我根本就係呢種人」

說旦哥今次演得非常好，他笑笑口，因為他深知今次不單是演戲，有部分是本色演出，亦有部分是難得的一個宣洩機會。「你說這個角色容易演又不是容易，其實對我來說又並不覺得很難去演，因為我就是這樣的人，如果我不加以控制自己的話，我都同戲中的任春佳一樣，係個臭脾氣的獨居老人。覺得全世界都對唔住我，唔想跟他們做朋友，冇人喜歡我，連我自己都不喜歡自己。跟我踢波的隊友就知道，一有甚麼狀況，有種輸唔起的感覺時，那些臭脾氣就會出來。」

旦哥表面是個好歡樂，好平易近人，但內裡都有暴躁，臭脾氣一面。（《得寵先生》劇照）

旦哥歸究是過往多年，積壓著很多工作上的壓力，但又要在鏡頭面前展現另一個形象出來，能夠有個機會爆發出來，的確演得開心。「電影裏面我自覺每天都在做自己的另一面，讓我可以有二十幾天宣洩這種躁狂症出來。」更逢時的是拍攝時遇上疫情尾聲，過去兩、三年的鬱悶不快，統統可以爆發出來。「我自己中過新冠肺炎，那種好辛苦的狀態，可以盡情地去跟（戲中）女兒吵架、罵隻狗宣洩出來，做演員就有這樣的好處。」

來年70歲的旦哥，仍樂於挑戰不同工作。（劉智源 攝）

「阿旦你講就叻，到底可唔可以應用呢？」

69歲的旦哥，近年都以做主持及自家頻道「健康旦」為主，毅然要重返影壇挑戰這個角色，除了劇本合心水，其實更想證明一件事。十年前旦哥到TVB擔任藝員訓練班校長時，每日教學生不少演戲理論，到底可否付諸實行。「我教了四、五屆，講了很多演戲理論，但旁人會話︰『阿旦你講就叻，到底可唔可以應用呢？』老實說，他們出到去都是由臨時演員做起，怎樣去應用？於是今次我將教他們的東西，自己試一次。」

向來對狗敏感的旦哥，都克服去接拍。（《得寵先生》劇照）

旦哥當年已深明這個道理，所以每一屆開課時，都會跟學生開宗明義，講明短短3個月時間其實學到演技。「我們相處只有三個月，我教不到你做戲的，如果三個月教到，我不知幾吃香，還在TVB做？自己出去教收十萬元一堂吧！所以我教他們的，是在這一行怎樣做一個適當的藝人，一個藝人應有的態度。」

旦哥跟學員感情要好，至今仍有聯絡。（網上圖片）

學員每年都同旦哥慶生，今年旦哥就要求大家，人人買張飛去睇《得寵先生》，當作生日禮物。（網上圖片）

「你先做好一個人」

而旦哥第一堂要教學生做的，就是見人講早晨，而且不是認識的人才講，是人人都要講︰「第一堂我已教他們，你和我這一個星期之內，見到任何人，就算不認識都講早晨，人家斟杯水給你一定要講唔該，進電梯見到人要說你好！要大聲講出來。同學第二天回來報告給我聽︰『蛋爸，我在電梯跟人打招呼，人家反應係做咩同我打招呼？』」

鄭丹瑞對學生說︰「你唔好一來就說要做超級巨星，你先做好一個人。」（劉智源 攝）

看似不著邊際，不學無術，但其實意義深遠。鄭丹瑞︰「你唔好一來就說要做超級巨星，你先做好一個人。簡單來說就是禮貌，這些價值觀很重要，如果你連最基本的禮貌都沒有，即使將來要你演一場戲要講︰『唔該』你都不是出自真心的。還有準時，我永遠都會早到15分鐘到，準時都當自己遲到。我就是會教這些，都是影響你以後要行的演藝路。所以我很驕傲的，好幾屆的學生在那些導演、化妝服哥哥姐姐口中，都讚他們有禮貌，對他們來講，即是別人對你有好感，有好感就會諗你多啲，給你機會。」別看輕這些細微細眼的行徑，往往影響一個藝人的機會多與少，亦成就你日後的演藝路。