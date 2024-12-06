彭發救病妻曾申請破產　多方夾擊感絕望︰唔到你唔諗埋一邊｜專訪

見到彭氏兄弟，似乎就等於「見鬼」。細佬彭發新作重返靈異題材，找來林明禎拍《手機見鬼》。兩兄弟曾經拍過不少模式的見鬼方式，換眼角膜、懷孕、查案、墮胎，到今次經手機亡靈而見，林林種種。不過怎樣創作都不及現實中一種叫「愈窮愈見鬼」可怕，去年導演彭發就因為太太的醫療費不勝負荷，差點踏上破產之路。慶幸被傳媒報道後，又體驗人間有愛，來自四方八面的協助頓時令他一解燃眉之急，可取消申請。「成件事好奇妙，人世間原來就係咁。」彭發說。



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場地提供︰Producer Studios Design

去年導演彭發因為太太的醫療費不勝負荷，差點踏上破產之路。（梁碧玲 攝）

手機已成為人體器官

一部《見鬼》，當年以全新的驚嚇姿態問世，將最貼近生活的活動與撞鬼連擊上，搭電梯、食叉燒，至今仍歷歷在目。曾經有鬼王封號，事隔多年再涉獵靈異題材，可有壓力？「我本身就冇，我每次拍戲都係問自己一個問題，個故仔你自己係咪想睇先？所以唔一定係鬼片先拍。至於貼近生活題材，手機已經唔止係生活一部分，仲係人體器官嘅一部分。我希望拍到一份恐懼，喺你離開戲院後帶到去你生活甚至屋企去，呢個係作為驚慄片導演最大的滿足感。我要你睇完部戲散場，一拎番部手機出嚟都疑神疑鬼，會睇番啲舊相睇下有冇影多咗嘢。」

當年《見鬼》以撞鬼情節貼近生活見稱。（《見鬼》劇照）

想搵手機商贊助︰你玩嘢呀？

今次故事關於手機，所以彭發順勢全片均以手機拍攝。「唔好以為簡單咗，大部分工序都係一樣，而且事前先每部手機進行測試，邊部夜景靚，邊部日光好，試勻不少機款。」既然用手機拍，何不搵一個品牌合作，贊助拍攝仲贏埋廣告費。「你有諗過，本應都好樂意合作，但一問到拍咩題材，講部手機見鬼？對方立即回覆︰『你玩嘢呀？話我部手機會見鬼，個鏡頭有陰陽眼，搵鬼買呀？』之後就告吹。」

（《手機見鬼》劇照）

彭發覺得林明禎集齊驚慄片主角的三大元素。（《手機見鬼》劇照）

林明禎集齊鬼片主角三大元素

對於專拍鬼片的彭發，要搵主角當然有一套理論，而林明禎亦是他提議要合作的。「所有成功的驚慄片，主角都一定係女仔，第二對眼一定要夠大，第三要觀眾睇到會戥佢可憐。觀眾見到自己個女神被人糟躓，會睇到心痛。不過講到糟躓，有場戲我要林明禎喊，要佢流眼淚。拍完之後佢好招積走嚟同我講︰『導演，我喊得OK嘛？不過我喊嚟喊去係得隻左眼流眼淚，右眼係點都唔會流眼淚。』我心諗你死緊，你講完畀我聽我就有個挑戰畀自己，結果真係有個鏡到拍到佢不單兩隻眼都流眼淚，鼻涕都流埋，我叫佢記住第一個拍到佢兩隻眼流眼淚嘅導演係我。」

全片用手機拍攝，彭發表示並沒有大家想像般簡單，一樣有不少前期及後期工作。（《手機見鬼》劇照）

「累死我冇問題，係累死病緊嗰個」

一部《見鬼》，令李心潔榮登金像影后，令當年的新晉導演彭氏兄弟成為影壇新寵，兩兄弟拍住上有繼續有鬼拍鬼，甚至《風雲II》都可以孭飛。期間又分拆上市拍驚慄、懸疑、喜劇，涉獵的題材多不勝數，理應不愁冇工開。到2010年代，市道走下坡，兩兄弟的產量亦隨大市下滑。彭發︰「係個市場問題，自問已經係較幸運一個，你問下真係唔少導演係冇嘢拍。」

開少啲工，大可食少兩餐，住平啲，但太太於2022年底患上肺癌，而且情況不樂觀，急需要標靶藥醫治，8萬元一個月，政府資助一半，但連帶其他藥物開支，每個月至少10萬。如果有工開，這條數仍有得跑，最弊是冇工作。彭發︰「人生就係咁，要做你時好似夾夾埋埋去整蠱你，去到死穴一個黑洞。太太2022年尾發現患病，錢使得好快，你一係唔去醫，你醫就冇得你選擇，是條不歸路，啲藥食咗就唔停得，停便有抗藥性。以為有工開，便開始接受醫療計劃，結果一直等，原來係冇！電影行業就係咁無常，只不過唔係累死我，累死我冇問題，係累死病緊嗰個，嗰個冇得等，嗰段時間好絕望。」

彭發理解電影行業就係咁無常，有工開都變冇工開，但他只介意會累及太太耽誤醫治。「累死我冇問題，係累死病緊嗰個，嗰個冇得等，嗰段時間好絕望。」（梁碧玲 攝）

「唔到你唔諗埋一邊」

結果大半年後，在零收入，積蓄花光下，要去問財務公司借，最終欠下200萬街數冇法償還，決定到法院申請破產。多方夾擊，就似上天玩自己一樣，問到當時可會諗埋一邊？彭發亦坦言︰「唔到你唔諗埋一邊，所以你問好多人點解消極地了結自己，係唔到你唔諗，你問我有冇諗真係有諗過，因為真係冇辦法，面對唔到。」

上天未玩夠，以為靜靜地去申請破產，殊不知一去到高院，就有記者守候。「記者好太神通廣大，查到我去申請破產，仲提我上庭唔好遲到。原本冇打算公開，但經報道後全港都知。」原覺得醜事傳千里，但事件又竟然有戲劇性發展，不單有電影上合作過的吳鎮宇，問他拎戶口號碼過數，連好些素未謀面的人，也專登找他合作，給予工作。彭發︰「好似台灣有間公司搵我拍戲，我點會諗到去台灣拍一部戲，對方仲要係左搵右搵先搵到我，好主動積極，成件事好奇妙，人世間原來就係咁。」至於期間未有出手相助的朋友，彭發亦絕無怪責。「可能佢自己都有問題，唔知點去幫，又或者只係冇聯繫我，唔代表個人唔好，每個人都有自己的難處。」

因為跟鎮宇在電影《困獸》合作過，得知出事後鎮宇都立即提供金錢協助。（《困獸》海報）

事件被報道後，彭發獲不少工作機會，包括獲何超儀邀請執導《拾荒法師》，劇本為何超儀度身訂造，最難拍的鏡頭預算更要50萬！（葉志明 攝）

行得走得已叻過全球4億人

現在總算平定下來，太太得以繼續接受治療，「情況都係咁，戰鬥緊。」問到如何保持樂觀態度面對？彭發覺得最差的時候都經歷過，冇嘢唔可以樂觀。「人生就係咁，面對到就得，每個人結局都係一樣，生離死別生老病死。冇嘢重要得過健康，如果你冇健康，你就算同我講你部戲幾賣座，導演酬金有幾多，我都唔會想聽，你幫我打兩支嗎啡等我冇咁痛啦。我後來仲睇到一個研究，原來一個人只要可以企喺度、行到、講到嘢、食到嘢，咁你就已經叻過全球4億人，4億人喎！就係咁簡單，做人原來就係咁簡單。」經歷過場場難關後，彭發對人生都有深切體會，既意料不到，亦預計不到，能夠做的就是樂觀面對。