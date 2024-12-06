得寵先生｜狗狗集體被害極悲壯　盧慧敏︰以後演喊戲都會諗起呢幕

寰亞電影《得寵先生》上畫踏入第二周，一直靠口碑撐住戲院場次，今日（6/12）電影票房更去到200萬，愈來愈多觀眾想入場。除了當中多幕催淚的感情戲，戲中最震撼，極悲壯的場面，一定是數十隻狗狗被集體毒害一幕，飾演流浪狗舍義工盧慧敏（Amy），與朗朗（小演員黃梓樂飾）及十幾位義工，來回跑將狗狗抱上岸送院急救。現場20隻專業狗演員躺在草地上扮中毒暈倒，加上十幾隻道具狗模型在泥灘上漂浮，畫面震撼！連Amy早前接受《香港01》訪問，都話呢幕歷歷在目︰「以後演喊戲都會諗起呢幕。」



Amy演這一幕全情投入，愛傷都冇理會。（《得寵先生》劇照）

飾演流浪狗舍義工盧慧敏（Amy），在這一幕要來回跑將狗狗抱上岸送院急救。（《得寵先生》劇照）

拍攝時，Amy表現非常專業和認真，不顧一切衝入泥灘，水位高及小腿，她的水靴都入水了，寸步難行。停機時除去水靴，倒出來都是非常污濁的泥水，但她並不在意，用清水洗淨後繼續拍攝。之後又因為太忘我，手掌疑被石頭割傷流血都不自知，工作人員見狀立即替她消毒傷口。她擔心黃昏將至，潮漲和天黑前必須完成拍攝，所以洗理傷口後又再埋位。戲中Amy與義工們雖然合力拯救了很多狗狗，但亦有些遭遇不幸，她跪在泥灘崩潰嚎哭。

近百隻狗在泥灘趟著。（《得寵先生》劇照）

至於Amy，今次拍攝到結局時，有一幕大量狗狗被毒害的場面，雖然是動物演員演出，但出來效果依然震撼，鏡頭前的眼淚都是真，而這一幕更成為日後拍喊戲最好的Flash back畫面︰「以後演喊戲都會諗起呢幕。」

要浸水的，就搵呢班「狗替」瞓身演繹。（《得寵先生》劇照）

廿多隻狗演員，趟著扮中毒嘔吐。（《得寵先生》劇照）

Amy Lo坦言這一幕更成為日後拍喊戲時，最好的Flash back畫面︰「以後演喊戲都會諗番呢幕。」（《得寵先生》劇照）

終於完成拍攝，導演兼編劇李志偉（Thomas）和何英毅（Daniel）宣布正式煞科，全場歡呼，而Amy由戲中傷心的眼淚，轉化成感激的眼淚，高聲多謝現場工作人員：「嘩，點講？會喊架喎！我好衷心多謝大家，台前幕後嘅人，多謝！」Daniel導演感激她落力參與：「多謝Amy，由最初見面、傾角色、同我哋一齊去同狗狗做練習、學做手勢、同狗狗建立關係，做咗好多功課，多謝佢對我哋新導演嘅包容。」