照明商店｜《Moving》後又一奇幻力作　香港開限定實體店劇迷打卡

Disney+ 年度壓軸鉅獻﹑原創奇幻治癒韓劇《照明商店》，已於本周三(4日)迎來首播，觀眾繼現象級神作《Moving超異能族》後，再一次感受到韓國著名網絡漫畫作家姜草的強大吸引力！為讓觀眾感受劇集的威力，Disney+ 將劇集神秘的主要場景「照明商店」移師到香港，於即日起至2025年1月1日，將九龍城一間極具特色的Café —「BLOSSOM 波甚珈琲」打造成《照明商店》期間限定主題Café，讓觀眾親歷劇中神秘的「照明商店」，感受劇集暖意及深度，多張劇照及姜草原著漫畫亦於限定店曝光， 照亮大家的聖誕及除夕佳節！

劇中「照明商店」是一間能連接陽間與陰間的神秘燈具店，每日都有徘徊於生死邊緣的「顧客」前來商店燃亮自己的燈泡以延續生命。（《照明商店》劇照）

於黑暗小巷盡頭永遠營業並發出光芒的「照明商店」，即將迎來那位指甲長於指腹上的女子、那位耳朵會流出沙子的男人、那位全身濕透的司機，每一次陰森可怕的叩門，都是敲開來者內心的開端。（《照明商店》劇照）

被韓國網漫迷奉為神作的《照明商店》，敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，凡是位於生死邊緣的人，只要從店裡買到燈泡就能活下去，藉此來講述徘徊在生與死之間的「顧客」的故事，從死亡直視自身情感，包括親情、友情、異性愛情、同性愛情。劇集揉合了奇幻、驚恐與暖心感人等元素，並以超強勁幕前陣容包括朱智勛、朴寶英、嚴泰九、金雪炫、李妊垠、金大明等實力演員演繹，以光怪陸離的劇情與角色設計為開端，逐步與觀眾揭示背後令人感動淚崩的故事。

Disney+ 將「照明商店」複製到香港，把藏在裡頭的暖心秘密也一併帶來等你發掘！寫著「照明商店」的燈箱招牌佇立在漆黑的九龍城街巷上，正亮著營業中的字句，走進這間非凡的咖啡店，你會發現店內各式燈具散發的燈光有著讓人卸下心防的魅力，不妨用一杯咖啡的時間好好反思人生，尋找燃亮生命的光，勢必帶給你咖啡及美食以外的獨特體會。