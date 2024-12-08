爸爸｜15歲少年自稱「地球拯救者」弒母殺妹：世界少啲人會好啲！

由影帝劉青雲、⾕祖琳領銜主演的《爸爸》年尾壓軸上映，導演翁子光延續《踏血尋梅》風格，以沉重且銳利的觀測角度，再度聚焦社會邊緣人，未正式上映前已獲得外界高度關注。電影改編自震驚全港的倫常慘案「荃灣享和街弒母殺妹案」，而案件的細節曝光後，不禁令大批網民感心噏。



《爸爸》由由影帝劉青雲主演、翁子光執導。（《爸爸》劇照）

《爸爸》改編自發生於2010年的倫常慘案「荃灣享和街弒母殺妹案」，當年只有15歲的簡X良在家中砍殺其母親及妹妹，其後逃到街上遊蕩並報警自首，最後被證實在犯案期間處於精神分裂狀態，被判無限期醫院令，至今仍未獲釋。

《爸爸》改編自發生於2010年的倫常慘案「荃灣享和街弒母殺妹案」。（《爸爸》劇照）

簡父曾表示兒子雖然比較內向，但平時非常乖。（《爸爸》劇照）

「荃灣享和街弒母殺妹案」案發經過

事發當晚，家中只有簡X良、母親和妹妹在家中，簡母和簡妹於凌晨1時半就寢，而簡X良一直在客廳等待 ，直至2時15分簡妹起床，簡X良立即用菜刀狂斬妹妹。簡母聽到嘈吵聲出來，隨即被兒子亂刀狂斬，由於事出突然令簡母毫無還擊之力，身中17刀。行兇後簡X良換去染血背心，將菜刀、地圖及指南針放進背包後離家，在街上曾一度嘗試將路人箍頸，但被對方推開。加上雙手受傷及自覺失敗，最終於凌晨3時15分報警自首。

當年只有15歲的簡X良在家中砍殺其母親及妹妹。（《爸爸》劇照）

據當時有傳媒報道，警方接報趕抵荃灣海濱公園，發現一名少年神色慌張、雙手淌血，喃喃自語：「呢個世界好多人，好嘈！殺咗佢地兩個，世界少啲人，會好啲！」在場人員聞言感到震驚。簡X良被捕後曾向警方表示︰「我要繼續斬，斬晒啲衰人。我喺李城璧中學讀3A，世界變了，人要死，冰川融化啊，大浪西灣又收番。我有兩條路，一條繼續斬，一條係報警，但我而家無得揀，我傷咗，只有報案。」而當時正在自己經營的餐廳工作的簡父得悉慘案發生後晴天霹靂，簡父不知所措亦未能接受事實，直至其胞兄到場才哭至崩潰。

有不少網民大讚劉青雲的演技。（《爸爸》劇照）

簡父雖痛心疾首，在崩潰邊緣仍堅持現身庭審及到探望兒子。（《爸爸》劇照）

簡父對兒子不離不棄

案件進入審訊程序後，精神科醫生診斷，簡X良患有精神分裂症。在高等法院審訊時，簡X良承認兩項誤殺罪，被判入小欖精神病治療中心接受無限期醫院令，直至經評估認定不再危害社會才能獲釋。簡父雖痛心疾首，在崩潰邊緣仍堅持現身庭審及探望兒子。簡父透過書信與兒子討論時事、環保、人類等問題，希望糾正其扭曲價值觀，亦叮囑兒子多讀書，在獄中繼續學業，為將來適應社會作好準備。

簡X良被捕後曾向警方表示要繼續殺人，因為「世界變了，人要死」。（片段畫面）

（片段畫面）

殺人真相曝光

案發後兩年，有媒體報道指取得簡X良的精神心理報告，披露其殺人奇幻想法。消息指簡X良在事發1年前，對科技、環境及人口增長有很多想法，腦內更出現幻聽。他認為世界有太多多餘的人類，想阻止世界人口增長，並相信減少一半人口，才能避免污染和節省資源浪費。簡X良在獄中與父親的書信來往中，透露「十分憎恨人類」、「人類自私貪心不應活在地球」等想法，更覺得自己是「地球拯救者」，擁有天賦才能，肩負改變世界和改善人類生活的使命。

簡父當年受訪時指兒子犯案後，一滴淚也沒有流過。（片段畫面）

簡父一直都不敢問兒子當時的情況，因為怕無法承受他的答案。（片段畫面）

簡父曾接受傳媒訪問，表示兒子弒母殺妹一滴眼淚都沒有流過，更指兒子好平靜，雖然感受到兒子的慚愧，不過感覺好像做錯事，像考試成績不好，怕被家長責罵的感覺，而不是傷心。簡父痛心表示：「事情發生了，罵他也沒有用，原不原諒都一樣，事情都發生了，一個大好家庭沒有了。」但簡父一直都不敢問兒子當時的情況，因為怕無法承受他的答案。