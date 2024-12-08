得寵先生｜狗主角Little因病離世　主人謝票哽咽︰終於喺螢幕再見

溫情小品電影《得寵先生》踏入上映第二周，在多方挑戰下迎難以上，票房已突破200萬港元。為多謝觀眾支持，男女主角鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）決定加碼謝票場，還加開人寵場，其中更請來戲中狗主角，早前因病離世的唐狗演員Little主人Suki亮相，他表示能夠在大銀幕再次見到愛犬，一度哽咽。

鄭丹瑞跟狗主角Little經過廿多日拍攝，加上兩個多月的訓練，互有感情。（《得寵先生》劇照）

唐狗Little非常可愛，在戲中表現出色。（《得寵先生》劇照）

電影上映至今，有份飾演「燒腩」的唐狗演員Little表現贏盡掌聲，台前幕後更封她為「最佳女主角」。而Little早前因病去逝，主人Suki感謝劇組給予Little機會時顯得非常感觸。她早前出席人寵場謝票時說：「好開心《得寵先生》製作團隊搵Little做女主角，我一直都唔知Little有演戲天份，對電影咁有熱誠，不過我知道Little好鍾意人、好鍾意熱鬧，好鍾意學新嘢，所以呢個機會...」

Little的主人Suki很高興可以在大銀幕再見愛犬。（影片截圖）

分享期間，Suki一度哽咽，全場報以熱烈掌聲。她續說：「多謝電影團隊喺整個拍攝期間畀咗好多愛Little，兩年後嘅呢一刻，我終於喺螢幕上再次見到Little，好開心、好感觸。多謝旦哥、Amy，所有演員拍出一套咁有意義嘅戲，令大家更關注流浪動物，希望大家支持領養。」Amy感動回應，說：「好多謝你畀Little拍呢套戲，佢真係做得好好！」

得寵先生｜鄭丹瑞狗拍檔Little已離世 「可以攬住佢睇套戲就好」

關於Little的表現，主角鄭丹瑞早前接受《香港01》訪問，就透露她是一隻極具天份的狗演員。其中一幕講有隻大狗死咗，導演要求旦哥拖住Little去撒骨灰，然後想Little好sad咁坐低，再聞一聞便低頭走開。旦哥一臉疑惑︰「仲要低頭走開？唔係嘛，你同我講冇用喎！」結果到埋位正式時︰「走埋去、坐低、聞一聞、低頭行開，做足喎！真係識聽人話咁，然後導演又係話想拍多個，佢又走咗去食嘢，冇你咁好氣。」而旦哥得知電影拍完後一多兩年，因癌症離世，當時只得6歲。「大家都好唔開心，6歲其實係人類40歲左右，佢嘅離開係好令人傷心，如果佢仲喺度，我好想今日可以攬住佢去睇呢套戲。」鄭丹瑞說。